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Quién se fue "Gran Hermano" y qué participantes llegaron a la final del reality

La última gala de eliminación dejó definido el podio del ciclo y confirmó quiénes siguen en carrera por el premio mayor. Dos participantes se medirán este miércoles en una definición imperdible. Leé los detalles, en la nota.

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"Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesa sus últimos días y, tal como se había anticipado, esta instancia decisiva se repartió en distintas jornadas. Mientras el miércoles se conocerá a la gran ganadora, este lunes tuvo lugar la última eliminación y quedaron definidas las dos participantes que llegan a la gran final del reality.

La gala del 14 de septiembre terminó con una resolución que dejó a una de las figuras más fuertes del ciclo fuera de carrera. Santiago del Moro anunció  que Yisela "Yipio" Pintos Solange Abraham continuaban en competencia y, poco después, confirmó que Charlotte debía abandonar la casa.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia recibió el 10,7% de los votos positivos, el porcentaje más bajo entre las tres participantes. De esta manera, consiguió el tercer puesto de "Gran Hermano" y cerró su recorrido en el reality. Antes de salir, tuvo un emotivo intercambio con Yipio y le expresó: "Amiga rompela, ojalá ganes, te quiero".

También hubo una despedida especial por parte de "Big". "Atención por favor, hermosa Charlotte, muy ganadora, salís siendo una ganadora y quiero agradecer tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenes porque siempre tuviste muy buen humor y eso es muy importante. Y por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona, te voy a recordar siempre. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, sé feliz siempre", expresó.

Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).
Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Por su parte, Charlotte agradeció la posibilidad de haber formado parte del programa y reconoció su propia sorpresa por haber llegado tan lejos: "Gracias por esta gran oportunidad, llegué bastante lejos, no me tenía fe. Ojalá gane Yipio. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo, gracias por estar siempre. Gracias por todo, la felicidad siempre". Ahora, Yipio y Solange definirán el título este miércoles 16 de septiembre.

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