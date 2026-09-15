Quién se fue "Gran Hermano" y qué participantes llegaron a la final del reality

"Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesa sus últimos días y, tal como se había anticipado, esta instancia decisiva se repartió en distintas jornadas. Mientras el miércoles se conocerá a la gran ganadora, este lunes tuvo lugar la última eliminación y quedaron definidas las dos participantes que llegan a la gran final del reality.

La gala del 14 de septiembre terminó con una resolución que dejó a una de las figuras más fuertes del ciclo fuera de carrera. Santiago del Moro anunció que Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham continuaban en competencia y, poco después, confirmó que Charlotte debía abandonar la casa.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia recibió el 10,7% de los votos positivos, el porcentaje más bajo entre las tres participantes. De esta manera, consiguió el tercer puesto de "Gran Hermano" y cerró su recorrido en el reality. Antes de salir, tuvo un emotivo intercambio con Yipio y le expresó: "Amiga rompela, ojalá ganes, te quiero".

También hubo una despedida especial por parte de "Big". "Atención por favor, hermosa Charlotte, muy ganadora, salís siendo una ganadora y quiero agradecer tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenes porque siempre tuviste muy buen humor y eso es muy importante. Y por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona, te voy a recordar siempre. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, sé feliz siempre", expresó.

Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Por su parte, Charlotte agradeció la posibilidad de haber formado parte del programa y reconoció su propia sorpresa por haber llegado tan lejos: "Gracias por esta gran oportunidad, llegué bastante lejos, no me tenía fe. Ojalá gane Yipio. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo, gracias por estar siempre. Gracias por todo, la felicidad siempre". Ahora, Yipio y Solange definirán el título este miércoles 16 de septiembre.