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Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas

Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio se disputan un lugar en la gran final. Los sondeos anticipan un posible resultado, aunque nada está definido. Leé los detalles, en la nota.

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Después de meses de espera, en los próximos días llegará la gran definición de "Gran Hermano: Generación Dorada". Tras la eliminación de Luana Fernández, tres participantes continúan en competencia y el público deberá decidir cuál de ellas abandona la casa este lunes y no llega a la final. En medio de la espera, las encuestas en redes ya anticipan las preferencias del público.

Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio son las tres jugadoras que buscan llegar a la última instancia y enfrentan la placa positiva. Este lunes 14 de septiembre comenzará la gran final con la definición del tercer puesto. El martes habrá una gala debate junto a esa participante, mientras que el miércoles 16 se conocerá a la ganadora del reality de Telefe y quedará definido el segundo lugar.

Los sondeos realizados en redes sociales muestran resultados diferentes. En la encuesta de "Mundo Famosos" en su canal de Instagram, Yipio lidera con el 53,9% de los votos, seguida por Charlotte, con el 33,3%. Solange aparece última, con el 12,6%, por lo que sería quien deje la casa en esta instancia.

Sin embargo, el relevamiento de "GH Encuestas" en "X" (ex Twitter) plantea otro escenario. Yipio vuelve a ubicarse al frente, mientras Solange consigue el 28% y Charlotte queda tercera con apenas el 14%. De acuerdo con esta medición, sería hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis quien tendría que despedirse.

En tanto, la encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X" vuelve a modificar el panorama. Allí, Solange se impone con el 57% de los sufragios, seguida por Yipio con el 30%. Charlotte, nuevamente, aparece en el último lugar con el 11%.

De todos modos, los sondeos funcionan únicamente como una referencia y no anticipan de manera oficial el resultado. La decisión final estará en manos de los televidentes, que con sus votos determinarán quién abandona "Gran Hermano: Generación Dorada" y quién continúa rumbo a la definición.

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