Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas
Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio se disputan un lugar en la gran final. Los sondeos anticipan un posible resultado, aunque nada está definido. Leé los detalles, en la nota.
Después de meses de espera, en los próximos días llegará la gran definición de "Gran Hermano: Generación Dorada". Tras la eliminación de Luana Fernández, tres participantes continúan en competencia y el público deberá decidir cuál de ellas abandona la casa este lunes y no llega a la final. En medio de la espera, las encuestas en redes ya anticipan las preferencias del público.
Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio son las tres jugadoras que buscan llegar a la última instancia y enfrentan la placa positiva. Este lunes 14 de septiembre comenzará la gran final con la definición del tercer puesto. El martes habrá una gala debate junto a esa participante, mientras que el miércoles 16 se conocerá a la ganadora del reality de Telefe y quedará definido el segundo lugar.
Los sondeos realizados en redes sociales muestran resultados diferentes. En la encuesta de "Mundo Famosos" en su canal de Instagram, Yipio lidera con el 53,9% de los votos, seguida por Charlotte, con el 33,3%. Solange aparece última, con el 12,6%, por lo que sería quien deje la casa en esta instancia.
Sin embargo, el relevamiento de "GH Encuestas" en "X" (ex Twitter) plantea otro escenario. Yipio vuelve a ubicarse al frente, mientras Solange consigue el 28% y Charlotte queda tercera con apenas el 14%. De acuerdo con esta medición, sería hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis quien tendría que despedirse.
En tanto, la encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X" vuelve a modificar el panorama. Allí, Solange se impone con el 57% de los sufragios, seguida por Yipio con el 30%. Charlotte, nuevamente, aparece en el último lugar con el 11%.
De todos modos, los sondeos funcionan únicamente como una referencia y no anticipan de manera oficial el resultado. La decisión final estará en manos de los televidentes, que con sus votos determinarán quién abandona "Gran Hermano: Generación Dorada" y quién continúa rumbo a la definición.