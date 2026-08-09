Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" atravesó una semana de fuertes movimientos. Primero fue la eliminación de Campanita, quien se resistió a dejar el juego y terminó atrincherada. Después, Juani Car decidió abandonar por voluntad propia debido a los problemas de salud de su madre. Ahora, los participantes se preparan para una nueva gala y los fanáticos ya se expresan en las encuestas de las redes.

La placa comenzó a definirse el miércoles 5 de agosto, cuando jugadores e invitados pasaron por el confesionario para votar. Charlotte Caniggia quedó directamente nominada tras recibir la fulminante, mientras que Alejandra Majluf, Sol Abraham, Matías Hanssen y Jennifer "Pincoya" Torres completaron inicialmente la lista junto a Juan "Juanicar" Caruso.

La salida de Juani Car modificó el escenario. Y, como Selva no había podido nominar por una decisión del resto de los competidores, recibió la posibilidad de incorporar a otro de sus compañeros a la placa. "Voy a sumar a esta ensalada maravillosa a una mujer potente y fuerte que esté en la cena ju-gan-do", expresó antes de elegir a Yanina Zilli. De esta manera, seis fueron los nominados de esta semana.

La definición es completamente negativa: quien concentre la mayor cantidad de votos en contra deberá abandonar la competencia durante la gala del lunes 10 de agosto. En medio de la expectativa, los sondeos que circulan por internet comenzaron a marcar una tendencia y algunos nombres aparecen mucho más comprometidos que otros.

Los participantes de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Una de las mediciones que más llamó la atención fue la publicada por la cuenta "Mundo Famosos" en su canal de difusión de Instagram. Allí, Charlotte registra apenas un 6,9% de intención de eliminación, seguida muy de cerca por Hanssen, con 9,05%, y Pincoya, con 9,06%. En el otro extremo aparecen Majluf, con 10,6%, y Sol Abraham, que concentra un contundente 64,2%. Este sondeo no contempla a Yanina Zilli, ya que ingresó a la placa después de la nominación.

El panorama tampoco es alentador para algunos jugadores según la encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X", antes Twitter. Hanssen aparece primero entre quienes reciben votos negativos, con el 51%, mientras que Sol reúne el 35%. Zilli, en tanto, acumula apenas un 5% y queda bastante alejada de una posible salida.

%uD83D%uDC41%uFE0F ENCUESTA FINAL: Quién querés que sea ELIMINADO de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) August 7, 2026

Con estos números sobre la mesa, las redes sociales ya palpitan una gala que promete tensión. Aunque las encuestas no determinan el resultado final, sí permiten conocer el humor de los seguidores y anticipar quiénes podrían quedar en el centro de la definición. Todo se resolverá este lunes en "Gran Hermano".