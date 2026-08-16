Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 17 de agosto, según las encuestas

Tras la salida de Matías Hanssen, nada volvió a ser igual en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada". Su salida no solo confirmó que la ganadora de esta edición será una mujer, sino que además abrió paso a una nueva etapa: las participantes recibieron a exconcursantes para acompañarlas durante la recta final del reality. En este contexto, una nueva gala de eliminación se acerca y las encuestas en redes ya anticipan quién podría ser la próxima en abandonar la casa.

Los ingresos fueron definidos por los propios jugadores y, en caso de que una de las concursantes resulte eliminada, su acompañante también deberá abandonar la casa. Para la gala de este lunes 17 de agosto, la placa quedó conformada por Sol Abraham con Tomy Riguera, Tamara Paganini y Nazareno Pompei, Yanina Zilli junto a Martín Rodríguez, Luana Fernández con Danelik Galazán, Alejandra Majluf y Jenny Mavinga, Charlotte Caniggia junto a Sebastián Cola, y Yisela "Yipio" Pintos con Catalina "Titi" Tcherkaski.

El mecanismo de votación también tuvo un cambio clave. Hasta este domingo 16 de agosto, el público votará de manera positiva para elegir a quiénes quiere ver continuar en "Gran Hermano". Después del programa de Telefe, la modalidad pasará a ser negativa de cara a la 26.ª gala de eliminación, que se realizará este lunes.

En una medición difundida por la cuenta "Mundo Famosos" a través de su canal de Instagram, Titi lidera con el 30,8%, seguida por Campanita, con 25,7%. Más atrás aparecen Cola (11,9%), Tomy (9,5%) y Naza (9,3%). En el otro extremo, Danelik suma 4,7% y Brian 4,3%, mientras que Martín alcanza apenas el 2% y Mavinga queda última con 1,4%.

La tendencia también aparece en el sondeo realizado por "GH Encuestas" en "X": Titi continúa como una de las favoritas y Mavinga se mantiene en una posición complicada. Aunque los números de las redes no definen el resultado, marcan el clima entre los fanáticos. Todo quedará definido este lunes en "Gran Hermano: Generación Dorada".