Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 25 de mayo, según las encuestas

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" atravesó días explosivos con el ingreso de nuevos jugadores y el regreso de exparticipantes que volvieron a revolucionar la convivencia. A pesar del fuerte movimiento dentro del reality, la competencia sigue y este lunes 25 de mayo un concursante quedará afuera por decisión del público. En ese marco, las encuestas en redes ya empiezan a marcar tendencia sobre quién podría despedirse del programa.

Después del paso por el confesionario de los jugadores, Hanssen, Eduardo, Mariela, Cinzia, Steffany y Juani Car quedaron en la cuerda floja. El voto negativo volverá a definir el futuro de uno de ellos y cualquiera puede abandonar la competencia sin importar hace cuánto ingresó al juego más famoso del país.

En las últimas horas, una encuesta publicada por la cuenta "Mundo Famosos" en Instagram empezó a inclinar la balanza. Juani Car aparece entre los menos complicados con apenas 3,6% de imagen negativa. Más arriba quedaron Mariela, con 4,5%, y Hanssen, que suma 5,3%, números que por ahora los mantienen lejos del riesgo.

Un poco más comprometida figura Cinzia, quien alcanzó 11,6% de votos en contra. Aunque el panorama todavía no parece crítico, la participante quedó varios escalones por encima de sus compañeros y empezó a entrar en la zona de atención de los fanáticos del ciclo.

La placa de nominados de "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).

La situación más delicada la atraviesan Steffany y Eduardo. La jugadora reúne 29% de rechazo, mientras que el participante concentra un contundente 45,6%, transformándose en el principal apuntado para dejar "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 25 de mayo.

Por otro lado, un sondeo realizado por Fefe Bongiorno mostró un escenario parecido y ubicó a Steffany y Hanssen entre los nombres más comprometidos. Así las cosas, todo indicaría que la definición podría darse en un mano a mano cargado de tensión dentro de la casa.