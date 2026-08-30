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Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas

La última placa antes de la recta final quedó definida y los fanáticos ya eligieron a sus favoritas. Los sondeos muestran resultados sorprendentes y anticipan una posible eliminación. Leé los detalles, en la nota.

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La recta final de "Gran Hermano: Generación Dorada" está cada vez más cerca y la competencia se pone al rojo vivo. Después de una semana marcada por la eliminación de Tamara Paganini y las expulsiones de Danelik y Campanita, las participantes volvieron a pasar por el confesionario y una nueva placa quedó definida. A través de las encuestas en redes sociales, los fans ya anticipan quién podría ser la próxima en abandonar la casa.

Con la final prevista para el 13 y 14 de septiembre, las emociones están a flor de piel. Mientras Luana Fernández, Sol Abraham y Yanina Zilli lograron asegurarse una semana más en la casa, Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pinto, Jennifer "Pincoya" Torres y Mariela Prieto quedaron en manos de los espectadores.

Una encuesta publicada por la cuenta "Mundo Famosos" en el canal de Instagram ubica a Mariela como la principal candidata a dejar "Gran Hermano", con el 39,7% de los votos negativos. Muy cerca aparece Pincoya, con 39,4%, mientras que Yipio suma 17,5% y Charlotte apenas el 3,3%.

Sin embargo, otro sondeo plantea un panorama completamente diferente. En la medición realizada por Fefe Bongiorno en "X", Yipio concentra el 51% de los sufragios en contra y se perfila como la próxima eliminada. Pincoya reúne el 26%, mientras que Charlotte vuelve a mostrar un fuerte respaldo, con apenas el 3%.

La encuesta de la cuenta "GH Encuestas" también anticipa una posible definición entre Pincoya y Yipio. En este caso, la chilena lidera ampliamente con el 58% de los votos negativos, seguida por la participante con el 20%. Charlotte, nuevamente, aparece como la favorita con solo el 3%.

Aunque los sondeos permiten conocer las tendencias en redes sociales y anticipar distintos escenarios, la decisión definitiva estará en manos del público. Este lunes 31 de agosto se conocerá quién deberá abandonar "Gran Hermano: Generación Dorada".

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