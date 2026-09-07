Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 7 de septiembre, según las encuestas

A pocos días de la gran final de "Gran Hermano: Generación Dorada", este lunes 7 de septiembre una participante deberá abandonar la casa y quedarán definidas las cuatro finalistas. En las redes sociales, el público ya comenzó a inclinarse por sus favoritas y distintas mediciones anticipan quién podría quedar fuera.

Las cinco concursantes están en placa y, en esta instancia, la votación es positiva: los seguidores eligen a quién quieren que gane el reality de Telefe. Además, cada una permanece acompañada por un exhermanito, elegido por los propios jugadores. Si alguna queda eliminada, su visita también deberá abandonar la casa.

Una de las encuestas fue realizada por la cuenta "Mundo Famosos" en Instagram. Yipio aparece como la gran favorita con el 48,6% de los votos positivos, seguida por Charlotte Caniggia con el 30,3%. Más atrás quedaron Sol, con 10,4%, y Luana Fernández, con 6,8%. Yanina Zilli cerró con apenas el 3,7% y sería la próxima eliminada.

El sondeo de "GH Encuestas" en "X" mostró una tendencia similar. Yipio volvió a ubicarse como la participante más elegida por los usuarios, mientras que Yanina Zilli quedó nuevamente señalada como la que tendría mayores posibilidades de abandonar el reality en la gala de este lunes.

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¿Quien queres que gane?

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Sin embargo, la encuesta de Fefe Bongiorno plantea otro escenario. El panelista de "LAM" compartió en "X" un ranking de imagen positiva y negativa: allí, Sol se posicionó como la mejor valorada, con un 66% de imagen positiva. En el extremo opuesto apareció Charlotte, con un 42% de imagen negativa, por lo que esa medición la ubica en riesgo de quedar afuera.

De esta manera, las mediciones no coinciden por completo sobre quién será la próxima eliminada. Mientras los sondeos de redes apuntan principalmente a Yanina, el ranking de imagen de Bongiorno pone a Luana en una situación comprometida. Este lunes, el voto positivo del público definirá quiénes llegan a la gran final.