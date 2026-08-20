Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff en "PH (Podemos Hablar)" para el sábado 23 de agosto: un punto de encuentro que dará que hablar

El sábado por la noche en Telefe tiene su cita con "PH, Podemos Hablar". Andy Kusnetzoff vuelve a la carga con una tercera emisión que promete fuertes emociones y el clásico intercambio de confesiones que caracteriza al ciclo. Para esta edición, la mesa se compone de un mix de personalidades que abarcan el espectáculo, la música, el streaming y el periodismo político.

El formato de "PH, Podemos Hablar" se sostiene en el intercambio de historias personales y experiencias de vida. Eso genera momentos de confesiones y reflexiones que suelen resonar en las redes sociales y los medios al día siguiente.

Facundo Arana, Marta Fort, L-Gante, Sofía Gonet y Mariana Brey se sentarán a compartir sus historias de vida, enfrentándose a las dinámicas del programa como el famoso "Punto de encuentro". El objetivo, como siempre, es encontrar similitudes y diferencias en un grupo que, a simple vista, parece no tener demasiado en común pero que promete generar momentos de televisión muy potentes.

Facundo Arana, tras meses separado de María Susini, se reconcilió con la madre de sus hijos.

Facundo Arana, con una larga carrera en la actuación, aporta anécdotas del mundo artístico y su costado más humano, vinculado a causas sociales y su vida familiar. Marta Fort representa la nueva generación de figuras mediáticas, hija del recordado empresario Ricardo Fort y haciendo su propio camino como influencer. Su presencia en el programa siempre despierta curiosidad por su herencia y su personalidad.

El plato fuerte de la noche, sin dudas, es L-Gante. El referente de la música urbana y el fenómeno cultural que encarna se sienta en una mesa de la que también forma parte Facundo Moyano (aunque no como invitado, sí como parte de la historia, ya que L-Gante fue pareja de Candela Arizaga, pareja del dirigente gremial).



L-Gante fue pareja de Candela Arizaga, pareja del dirigente gremial Facundo Moyano.

Su presencia asegura un cruce generacional y de mundos que suele ser explosivo en este tipo de formatos. Sofía Gonet, figura del streaming que desembarcara en TV como parte del regreso del reality "Popstars", completa el costado más joven y digital de la mesa. Mariana Brey, por su parte, es la periodista y panelista con experiencia en programas de actualidad, además de adoptar un marcado perfil político, lo que le da un contrapunto de seriedad y análisis al grupo.

La selección de invitados refleja la intención del ciclo de integrar voces disímiles y propiciar momentos de encuentro entre distintas generaciones y ámbitos profesionales. La dinámica del programa, que incluye juegos, preguntas incómodas y la posibilidad de que los invitados se abran en confianza, es un imán para el público que busca ver a sus figuras favoritas en un contexto más íntimo y menos estructurado que una entrevista tradicional.