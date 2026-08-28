Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff en "PH (Podemos Hablar)" para el sábado 29 de agosto

El sábado por la noche en Telefe tiene su cita con "PH, Podemos Hablar". Andy Kusnetzoff vuelve a la carga con una cuarta emisión que promete fuertes emociones y el clásico intercambio de confesiones que caracteriza al ciclo. Para esta edición, la mesa se compone de un mix de personalidades que abarcan la televisión, el espectáculo, el modelaje y el periodismo deportivo.

El formato de "PH, Podemos Hablar" se sostiene en el intercambio de historias personales y experiencias de vida. Eso genera momentos de confesiones y reflexiones que suelen resonar en las redes sociales y los medios al día siguiente.

Gastón Edul, Georgina Barbarossa, Maxi López, Ingrid Grudke y Julieta Poggio se sentarán a compartir sus historias de vida, enfrentándose a las dinámicas del programa como el famoso "Punto de encuentro". El objetivo, como siempre, es encontrar similitudes y diferencias en un grupo que, a simple vista, parece no tener demasiado en común, pero que promete generar momentos de televisión muy potentes.

Tras la cobertura del Mundial 2026, con el antecedente de también haber estado en la consagración en Qatar 2022, Gastón Edul aportará anécdotas del mundo deportivo, más precisamente de la Selección Argentina, teniendo en cuenta que Lionel Messi acaba de atravesar la dolorosa pérdida de su padre Jorge. Georgina Barbarossa, con programa propio en Telefe hace varios años, sumará experiencia al debate, sin contar que podrá hablar sobre su reconciliación con Moria Casán.

Uno de los invitados más interesantes de la noche, sin dudas, es Maxi López. El exfutbolista y exparticipante de "MasterChef Celebrity", que también estuvo en la cobertura de la Copa del Mundo, podrá conversar sobre su presente y sobre su relación con su ex Wanda Nara, con el precedente del robo a sus hijos mientras se encontraban en la casa de la mediática en Milán.

La mesa se completa con Ingrid Grudge, modelo y fisicoculturista, quien se separó de su última pareja de forma escandalosa tras enterarse de que la engañaba con su prima; y Julieta Poggio, ex "Gran Hermano", actriz y bailarina, que está a cargo junto a Sofía "La Reini" Gonet del "react" de "Popstars".











