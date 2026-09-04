Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff en "PH (Podemos Hablar)" para el sábado 5 de septiembre

El sábado por la noche en Telefe tiene su cita con "PH, Podemos Hablar". Andy Kusnetzoff vuelve a la carga con una quinta emisión que promete fuertes emociones y el clásico intercambio de confesiones que caracteriza al ciclo. Para esta edición, la mesa se compone de un mix de personalidades que abarcan la televisión, el espectáculo, el streaming y otros rubros.

El formato de "PH, Podemos Hablar" se sostiene en el intercambio de historias personales y experiencias de vida. Eso genera momentos de confesiones y reflexiones que suelen resonar en las redes sociales y los medios al día siguiente.

El regreso del programa de entrevistas tiene como intención disputarle el rating a Mirtha Legrand y su ciclo "La Noche de Mirtha" (El Trece), que se emite a las 21.30, mismo horario en que sale al aire Andy Kusnetzoff. Sin embargo, este sábado la conductora será reemplazada por su nieta Juana Viale, debido a un cuadro gripal que le impidió grabar.

Carmen Barbieri, el Chino Leunis, Paula Chaves, el Turco Naim y Tuli Acosta se sentarán a compartir sus historias de vida, enfrentándose a las dinámicas del programa como el famoso "Punto de encuentro". El objetivo, como siempre, es encontrar similitudes y diferencias en un grupo que, a simple vista, parece no tener demasiado en común, pero que promete generar momentos de televisión muy potentes.

Los invitados de "PH: Podemos Hablar" para este fin de semana.

El plato fuerte de la noche sin duda será la participación de Tuli Acosta, cantante y bailarina cordobesa, que fue apuntada como la tercera en discordia tras la separación de La Joaqui y Luck Ra por su amistad con el autor de "La morocha".

En ese sentido, se espera que la influencer brinde su versión de los hechos luego de ser duramente señalada, pese a que tanto ella como el artista se encargaron de desmentir los rumores que circularon en aquel entonces, asegurando que son mejores amigos y nada más.