Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Desde el sábado 8 de agosto, la competencia por el rating volvió a encenderse entre Mirtha Legrand, al frente de su legendario ciclo, y Andy Kusnetzoff con "PH: Podemos Hablar". Por eso, cada producción prepara propuestas atractivas para conquistar a la audiencia y quedarse con la noche. En ese marco, ya se conocieron los nombres de las figuras que se sentarán este fin de semana en las "mesazas" de "La Noche de Mirtha" y de Juana Viale.

El sábado 15 de agosto, desde las 21:30, "La Chiqui" recibirá a cuatro figuras. La mesa estará integrada por la actriz Romina Gaetani, la periodista de investigación Camila Dolabjian, el periodista deportivo Gastón Edul y la actriz española Blanca Oteyza, exesposa de Miguel Ángel Solá.

La propuesta continuará el domingo 16, desde las 13:45, con Viale en "Almorzando con Juana". La conductora compartirá su tradicional almuerzo con la bailarina y panelista Silvina Escudero y el actor argentino César Bordón, quien desarrolló una importante carrera a nivel internacional.

A ellos se sumarán Jazmín Stuart, actriz y guionista; Agustín Bernasconi, cantante y actor; y Enzo Aguilar, influencer y conductor de "Prende", el ciclo de El Trece. De esta manera, ambas "mesazas" buscarán reunir distintas voces y perfiles para darle pelea al resto de la programación del fin de semana.

Los invitados de "La noche de Mirtha" de este sábado 8 de agosto. (Foto: Instagram/ @lamesazarg).

Con estas figuras confirmadas, Mirtha y Juana ya tienen todo preparado para una nueva jornada televisiva. Mientras "La Noche de Mirtha" apostará por una combinación de actualidad y espectáculo, "Almorzando con Juana" tendrá una mesa marcada por el entretenimiento y las historias personales.