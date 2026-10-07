Quiénes son los invitados de "PH: Podemos Hablar" del sábado 10 de octubre

Después de ausentarse de la pantalla de Telefe por la emisión del partido de la Selección Argentina contra Burkina Faso, este sábado 10 de octubre regresa "PH: Podemos Hablar". Así las cosas, Andy Kusnetzoff tiene todo listo para reencontrarse con su público y recibir a una nueva lista de invitados.

Tal como lo anunció el canal en sus redes sociales, Para esta edición, el conductor contará con cinco figuras de distintos ámbitos que compartirán sus historias, experiencias y anécdotas frente a las cámaras. La propuesta volverá a reunir entretenimiento, actualidad y momentos de charla durante la noche del canal de las pelotas.

Entre los convocados estará Federico Coria, tenista argentino que tendrá su espacio para hablar sobre su carrera y su presente profesional. También dirá presente Vicky Xipolitakis, una de las figuras habituales de la televisión, que suele protagonizar divertidos momentos en este tipo de encuentros.

La lista se completa con Luis Novaresio, periodista y conductor; Homero Pettinato, actor y músico; y Juana Repetto, actriz e influencer. Los tres se sumarán a la conversación junto al resto de los invitados para aportar sus diferentes miradas.

Los invitados de "PH: Podemos Hablar". (Foto: Instagram/ @telefe).

De esta manera, "PH: Podemos Hablar" volverá a ocupar su espacio habitual en la pantalla de Telefe después de una pausa obligada por la transmisión deportiva. Andy Kusnetzoff se prepara para una nueva noche de confesiones, cruces y charlas con cinco protagonistas de perfiles muy diferentes.