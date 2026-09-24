Quiénes son los invitados de "PH, Podemos Hablar" del sábado 26 de septiembre

Andy Kusnetzoff recibirá a cinco personajes de la farándula este sábado 26 de septiembre en "PH, Podemos Hablar" por la pantalla de Telefe. El propio canal de las pelotitas dio a conocer los nombres de las figuras de la televisión, la actuación y el deporte que enfrentarán las preguntas del conductor y de los propios invitados, revelando secretos y detalles íntimos que se conocerán en las charlas que disfrutarán los televidentes .

Este sábado 26 de septiembre estarán: Yanina Zilli, Sabrina Rojas, Sofi Martínez, Miguel Ángel Solá y Flavio Azzaro. La mesa de esta edición promete momentos de alto voltaje y confesiones íntimas. Yanina Zilli, una de las participantes más queridas de "Gran Hermano Generación Dorada", llega con una historia de vida que conmovió a la audiencia y con la experiencia de haber sido finalista del reality más famoso del país.

Sabrina Rojas, actriz y conductora, aportará su frescura y su capacidad para hablar sin filtros de su vida personal, tras su reciente separación de José Chatruc. Sofi Martínez, periodista deportiva y una de las caras más reconocidas de la televisión, sumará su mirada sobre el deporte, pero también hablará sobre los rumores de reconciliación con Diego Leuco.

Miguel Ángel Solá, uno de los actores más respetados de su generación, aportará su mirada reflexiva y su vasta experiencia en el teatro, el cine y la televisión. Flavio Azzaro, periodista deportivo y panelista de televisión, completará un panel que promete cruces y revelaciones.

El formato del programa se destaca por reunir a cinco invitados de ámbitos muy diferentes para encontrar puntos en común mediante dinámicas muy particulares. El "Punto de encuentro" es el espacio donde Andy lanza consignas íntimas o emocionales y los invitados avanzan si se sienten identificados.

El "Ritual del fuego" es una sección muy emotiva donde los participantes escriben o verbalizan algo del pasado que desean soltar o dejar atrás. Y "La cena" es el momento de debate e intercambio directo alrededor de una mesa, donde se cruzan distintas posturas ideológicas y anécdotas divertidas . Con esta fórmula, "PH" se prepara para una nueva noche de emociones intensas y confesiones que quedarán en la memoria de los televidentes.



