Rating: cuánto midió la final de "Gran Hermano Generación Dorada"

"Gran Hermano Generación Dorada", cuya duración fue de 206 días, emitió este miércoles 16 de septiembre su histórica final por la pantalla de Telefe. Sol Abraham, ex "GH 2011", tuvo su revancha y se coronó ganadora en un duelo para el infarto frente a Yisela "Yipio" Pintos. La expectativa por ver cuál de las dos participantes se consagraría campeona se reflejó en el pico de rating que obtuvo el reality conducido por Santiago del Moro.

Con el 51,8 por ciento de los votos positivos, que equivale a casi 16 millones de votos, Sol se convirtió en la cuarta jugadora en la historia de "GH" en Argentina en ganar el certamen luego de haber salido de la competencia, siendo la primera en 10 años. Además, es la tercera participante mujer en llevarse el trofeo, seguida de Viviana Colmenero (2003) y Marianela Mirra (2007).

La gala final de "Gran Hermano" arrancó con un piso de 11,3 puntos que le dejó el lanzamiento del video presentación de "MasterChef Celebrity". Todo comenzó con un clip con las dos "hermanitas" basado en "Ajedrez", un famoso poema de Jorge Luis Borges. Allí, se vieron imágenes de las dos finalistas como la reina blanca (Sol) y negra (Yipio).

Sol Abraham ganó "Gran Hermano" y apagó las luces de la casa más famosa del país.

En medio de un estudio repleto de personas, entre quienes se encontraban familiares de las jugadoras y exparticipantes, Santiago del Moro hizo contacto con la casa más famosa del país para hablar con las dos jugadoras. En este momento, la final del reality marcaba 13 puntos.

Finalmente, cuando el conductor anunció que Sol Abraham era la ganadora de "Gran Hermano Generación Dorada" por decisión del público, el rating trepó a los 13,3 puntos, el pico de la noche.

Si bien falta el debate entre las dos finalistas en el estudio que se emitirá este jueves, "Gran Hermano" se despide por un tiempo de la televisión con el promedio más bajo de su historia. Aunque si se analiza este año en particular, es el único programa, además de "MasterChef Celebrity", que cosechó los dos dígitos, liderando su franja horaria con 11,9 puntos de rating.

Sol Abraham se consagró ganadora de "Gran Hermano Generación Dorada".

La edición "Generación Dorada" fue duramente cuestionada por los seguidores del formato, quienes criticaron el incumplimiento de las reglas básicas del juego, como el aislamiento, ya que tanto Sol como Yipio habían salido de la casa más famosa del país y luego volvieron. En el caso de la tucumana, había sido expulsada por "no honrar el juego", mientras que la uruguaya tuvo que abandonar para ocuparse de la salud de su madre.

Ahora, habrá que ver si el lanzamiento de "Gran Hermano 2027" logra recuperar algo de ese apoyo perdido en el público. En tanto, está abierta la inscripción al casting y la audiencia podrá deleitarse con la nueva temporada de "MasterChef Celebrity" al frente de Wanda Nara.