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Rating: cuánto midió "PH: Podemos Hablar" en su regreso a Telefe

Andy Kusnetzoff volvió con su clásico ciclo de invitados y protagonizó una fuerte competencia con Mirtha Legrand por la audiencia. Leé todos los detalles, en la nota.

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Después de tres años fuera del aire, este sábado volvió a la pantalla de Telefe "PH: Podemos Hablar". Así, Andy Kusnetzoff retomó su clásico enfrentamiento con Mirtha Legrand, en una noche donde ambos canales apostaron por figuras fuertes para quedarse con la audiencia. Y el público finalmente eligió.

El regreso de Andy contó con una mesa cargada de invitados y momentos destacados. La Joaqui, Pampita, Yanina Latorre, Diego Leuco y Martín Cirio fueron parte de la primera emisión. Del otro lado, Mirtha recibió a Adrián Suar, Natalia Oreiro, Moria Casán y Diego Sehinkman, acompañados por la propuesta gastronómica de Jimena Monteverde.

La diferencia comenzó a marcarse desde el arranque. A las 21.35, "PH" alcanzaba los 8,6 puntos de rating, mientras que "La Noche de Mirtha" registraba 3,7. Minutos después, la distancia se amplió: a las 22.10, el ciclo de Kusnetzoff trepaba a 9,5 frente a los 3,6 de su competidor.

Con el correr de la noche, Telefe mantuvo el liderazgo y el programa llegó a tocar los 10 puntos. De esta manera, el regreso de Andy logró triplicar en algunos momentos la medición de la pantalla de El Trece y se quedó con la primera batalla televisiva del año entre ambos ciclos.

Andy Kusnetzoff junto a sus invitados. (Foto: Instagram/ @andykusnetzoff).
Andy Kusnetzoff junto a sus invitados. (Foto: Instagram/ @andykusnetzoff).
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