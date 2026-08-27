Revés judicial para Wanda Nara tras una nueva cautelar de Mauro Icardi por sus hijas: "Deberá cumplir..."

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Las abogadas del delantero presentaron una medida cautelar contra la conductora de "MasterChef Celebrity" para que sus hijas, Francesca e Isabella, asistan a las sesiones con su terapeuta de manera presencial y no virtual, como lo venían haciendo hasta el momento.

El documento legal, difundido y leído en el programa de streaming de Gustavo Méndez, sostiene que la modalidad por videollamada "no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio".

A raíz de ese planteo, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara a que arbitre los medios necesarios para que las niñas concurran personalmente a las sesiones de terapia.

La abogada Fátima Silva, abogada de Mauro Icari, explicó que el pedido apunta a evitar que haya terceros presentes durante la terapia virtual, lo que podría afectar la privacidad de las menores.

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Te mostramos en exclusiva la nueva medida cautelar: la Justicia dispuso que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi realicen sus sesiones de terapia de manera presencial. %u2696%uFE0F%uD83D%uDC40



Fátima Silva analizó la resolución y explicó qué implica esta medida.... pic.twitter.com/8dN6On00gW — TVP (@TV_Publica) August 27, 2026

"Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta", aseguró la defensora legal de Icardi.

Asimismo, Silva remarcó que la terapia presencial permite a la profesional de salud mental observar mejor las reacciones de las niñas."La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible", destacó la letrada.

En el hipotético caso de que Wanda Nara no acate la orden judicial, podría recibir una multa, que sumaría otra sanción a las ya impuestas durante el conflicto judicial. Si bien la mediática tiene la posibilidad de apelar la decisión, deberá cumplir con la medida hasta que haya una resolución definitiva.