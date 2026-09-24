Ricardo Darín, Santiago Korovsky y Leonardo Sbaraglia nominados al Emmy Internacional: cuándo es la ceremonia

Después de la reciente gala de los premios Emmy de Estados Unidos, ahora llega el turno de los Premios Emmy Internacionales 2026. Y esta vez hay una noticia que entusiasma a la Argentina: actores y producciones nacionales lograron varias nominaciones en una de las principales premiaciones de la televisión mundial.

El nombre más destacado es el de Ricardo Darín, quien fue elegido por su interpretación de Juan Salvo en "El Eternauta". El actor competirá en la categoría Mejor Actuación de un Actor, mientras que la ficción de Netflix también aparece entre las candidatas a Mejor Serie Dramática, junto a "A Thousand Blows", "Carême" y "Real Kashmir Football Club".

La presencia argentina también se extiende a la comedia. "División Palermo", protagonizada por Santiago Korovsky, consiguió una candidatura por su segunda temporada y se enfrentará a "Man vs Baby", "Old Dog", "New Tricks" y "Vir Das: Fool Volume". A su vez, "Menem", producción de Amazon MGM Studios en la que Leonardo Sbaraglia interpretó al expresidente, integra la competencia de Serie Dramática.

Las nominaciones se conocen en medio de una etapa de cambios y restricciones para el sector audiovisual argentino, mientras las plataformas de streaming continúan funcionando como una vía de producción y difusión para proyectos locales. En los últimos años, Netflix y otras compañías internacionales ampliaron su presencia en el país, en un escenario marcado también por modificaciones en el financiamiento público del cine.

En total, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció 64 nominados en 16 categorías, pertenecientes a 22 países. Los candidatos participarán del International Emmy World Television Festival, del 20 al 22 de noviembre en Nueva York, mientras que los ganadores se conocerán el 23 de noviembre, durante la 54ª Gala de los International Emmy Awards.