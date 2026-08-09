Roberto García Moritán rompió el silencio sobre los rumores de romance con Emily Ceco: "Tenemos..."

En los últimos días, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena después de que surgieran rumores de romance. En "LAM" lo relacionaron con Virginia Gallardo y Emily Ceco, con quien fue visto caminando por Palermo. Tras su fuerte reacción contra la prensa por las versiones, el político dialogó, este domingo, con Guido Záffora en Crónica TV. El exmarido de Pampita no solo aclaró la situación con los periodistas, sino que también se refirió a su vínculo con la exparticipante de "Love Is Blind".

Días atrás, García Moritán había apuntado con dureza contra los comunicadores especializados en espectáculos durante un vivo de Instagram. En ese momento, cuestionó las especulaciones sobre su vida privada y hasta anticipó su futuro político. "El año que viene voy a competir a jefe de Gobierno y se van a llevar una sorpresa enorme muchos y les va a doler el alma que yo siga creciendo y siga generando comunidad, y la gente me siga acompañando cada vez más", había advertido.

Este domingo, en comunicación con Guido Záffora, el dirigente reconoció que su reacción fue desmedida. "Es verdad que me equivoqué y que el tono parecía de enojo", explicó. Según contó, había recibido numerosos mensajes de personas cercanas que le comentaban las versiones que circulaban sobre él y eso terminó por hacerlo reaccionar.

García Moritán aclaró que su enojo no estuvo relacionado directamente con lo que se decía sobre su persona, sino con el impacto que esas versiones podían generar en su entorno. "A mí lo que me duele no es lo que digan de mí, sino lo que le pasa a los que son cercanos míos con lo que dicen de mí", sostuvo.

En ese sentido, también se mostró autocrítico con su accionar y pidió disculpas. "Yo reconozco que ese vivo no lo tendría que haber hecho, estaba sobrepasado por un día largo, lluvia, frío y Ana enferma. Yo entiendo su trabajo, agradezco su trabajo, difunde... lo bueno y lo malo, y es parte del juego", expresó.

Sin dudas, otro de los temas centrales de la entrevista fueron las supuestas vinculaciones amorosas. Sobre Virginia Gallardo, fue contundente y descartó cualquier relación sentimental. "Con Gallardo siempre fuimos amigos, no hubo un vínculo amoroso. Tenemos muy buena onda", afirmó. Además, destacó su perfil político y aseguró que le tiene "mucho respeto y mucha fe".

La situación con Emily Ceco también fue puesta sobre la mesa. El ex de Pampita explicó que se conocieron en un programa de streaming y que volvieron a encontrarse en otra oportunidad. Sin embargo, negó que haya existido un acercamiento romántico. "Nunca ninguno de los dos llevó la conversación hacia otra cosa que no fuera lo que nos estaba divirtiendo en el momento, nuestras ideas", aseguró.

Incluso, el dirigente se refirió a las diferencias ideológicas que mantiene con Ceco. "Ella está en la vereda opuesta a la mía ideológicamente, pero se defendió bien. La conversación fue dinámica, me llamó la atención porque tiene buenos argumentos", señaló, antes de remarcar que el vínculo quedó limitado a una conversación política.

Guido Záffora dialogó con Roberto Gracía Moritán en su programa. (Foto: Captura Crónica TV).

En medio de las especulaciones, también habló sobre su relación actual con Carolina "Pampita" Ardohain. Aunque evitó profundizar sobre la conductora, dejó en claro que mantienen un buen vínculo. "El vínculo está bien con Carolina hoy, sí. La mamá de una de las cosas que más amo en el universo, siempre va a estar bien. Eso es hermoso", expresó.

Finalmente, García Moritán sorprendió al referirse a su presente sentimental. Aseguró que actualmente está solo y que, pese a sus dos divorcios, no perdió la esperanza de volver a enamorarse. "Y sí, yo creo en el amor. La vida me llevó a que tuviera dos divorcios, con lo cual parece una contradicción, pero sí, a mí me gustaría en algún momento volver a apostar y que ese amor sea para siempre."

Sin embargo, fue todavía más contundente al describir su situación actual. "Yo no miento, no miento, no tengo ninguna necesidad. Nunca estuve tan solo en mi vida como en este momento. Para que tengan... hago una referencia: nunca estuve tan solo y tan soltero como en este momento", concluyó.