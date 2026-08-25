Sabrina Rojas cuestionó a Griselda Siciliani por sus dichos sobre Luciano Castro y recibió una contundente respuesta: "Estoy agotada de..."
La conductora apuntó contra la protagonista de "Envidiosa" por su postura sobre la vida privada y la exposición mediática. La actriz marcó un límite y fue categórica. Enterate qué dijo, en la nota.
En medio del éxito de la serie de Moria Casán, Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de la escena por las repercusiones de sus declaraciones sobre Luciano Castro. Sabrina Rojas opinó sobre sus dichos y la protagonista de "Envidiosa" no dudó en responderle sin filtro.
Todo comenzó a partir de una entrevista que Siciliani brindó a Futurock, donde habló sobre su presente y su vínculo con Castro. Sus declaraciones volvieron a despertar interés y, poco después, Rojas reaccionó al aire con una mirada crítica sobre la postura que mantiene actualmente su colega.
La conductora de "Pasó en América" puso el foco en el cambio de actitud de la actriz frente a la prensa. Según planteó, hubo una época en la que la actriz se mostraba mucho más abierta al contar cuestiones personales, algo que ahora parece haber quedado atrás. Fue en ese momento que recordó una situación puntual para sostener su postura. "Yo recuerdo una Griselda Siciliani hablando de que fue amante durante seis años de una persona. Digo, eso es hablar de tu vida privada", afirmó durante su intervención.
Sabrina también marcó una diferencia entre tener exposición pública y revelar aspectos íntimos. Para ella, la actriz modificó su manera de vincularse con los medios después de lo ocurrido con Luciano Castro, aunque aclaró que respeta la decisión de mantener un perfil más reservado. "Desde que sucedió eso, ella como que bajó un cambio. No habla más, pero está bien, son elecciones", señaló. Su planteo apuntó al contraste entre aquella etapa de mayor exposición y el presente, en el que Siciliani evita profundizar sobre su intimidad.
Pero la presentadora fue todavía más allá al explicar por qué considera que existe una contradicción. "Una cosa es ser mediático y otra cosa es no hablar. Porque para mí no hay nada más íntimo que contar si fuiste amante", sostuvo. Luego, lanzó una frase que sintetizó su mirada sobre aquella situación: "Cuando sos amante es divertido, pero cuando estás del otro lado es un bajón". Sus palabras volvieron a poner bajo la lupa la historia que involucra a la actriz y a Luciano Castro, expareja de Sabrina.
La palabra de Griselda Siciliani
Tras la repercusión, un cronista de "Intrusos" buscó a Siciliani para conocer su opinión. La respuesta de la actriz fue contundente y dejó en claro que no pretende continuar una discusión pública sobre cuestiones que considera privadas. "Estoy agotada de sus comentarios. No hablo de mi intimidad y no contesto ninguna invitación a este tipo de intercambio. No entro en eso. Ya lo saben", expresó frente a la consulta del programa.
Sin embargo, una de las protagonistas de la serie de "Moria" aprovechó el contacto para hacer una aclaración sobre su relación con la prensa. "Nunca dije que no hablo de mi vida privada, sino que no hablo de intimidades, que no es lo mismo", afirmó. De esta manera, buscó establecer un límite entre compartir determinados aspectos de su vida y revelar situaciones que considera pertenecientes exclusivamente a su esfera personal. Así, evitó responder punto por punto a las críticas de Rojas.