Santiago del Moro anunció la nueva edición de "Gran Hermano": cuándo y cómo anotarte

"Gran Hermano: Generación Dorada" entró en su recta final. Este lunes 14 de septiembre se conocerá quién queda en el tercer puesto y el miércoles se definirá a la gran ganadora de la competencia. Pero, mientras la actual edición llega a su fin, Santiago del Moro sorprendió al anunciar la nueva temporada.

Este domingo, el conductor ingresó a la casa para compartir una cena con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos, las tres participantes que continúan en carrera. En medio de la charla, confirmó que habrá una nueva entrega del exitoso formato y adelantó que será una propuesta diferente.

"Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes", anunció Del Moro ante las finalistas. Por ahora, no existe una fecha definida para el regreso a la pantalla de Telefe.

El presentador también explicó por qué el ciclo tendrá un descanso antes de volver al aire. "Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina será la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (...) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto", detalló.

El anuncio de Santiago del Moro. (Foto: Captura Telefe).

Además, quedó habilitada la inscripción para quienes sueñan con convertirse en los próximos participantes. Del Moro aclaró que pueden anotarse todas las personas que tengan ganas de jugar y sean mayores de edad.

"Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotas en granhermano.com. Anótate ahora. En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas. Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años", expresó.