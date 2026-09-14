Santiago del Moro anunció la nueva edición de "Gran Hermano": cuándo y cómo anotarte
El conductor confirmó que el reality tendrá una nueva temporada luego de la final de "Generación Dorada" y reveló detalles de la convocatoria para quienes quieran entrar a la casa. Leé los detalles, en la nota.
"Gran Hermano: Generación Dorada" entró en su recta final. Este lunes 14 de septiembre se conocerá quién queda en el tercer puesto y el miércoles se definirá a la gran ganadora de la competencia. Pero, mientras la actual edición llega a su fin, Santiago del Moro sorprendió al anunciar la nueva temporada.
Este domingo, el conductor ingresó a la casa para compartir una cena con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos, las tres participantes que continúan en carrera. En medio de la charla, confirmó que habrá una nueva entrega del exitoso formato y adelantó que será una propuesta diferente.
"Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes", anunció Del Moro ante las finalistas. Por ahora, no existe una fecha definida para el regreso a la pantalla de Telefe.
El presentador también explicó por qué el ciclo tendrá un descanso antes de volver al aire. "Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina será la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (...) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto", detalló.
Además, quedó habilitada la inscripción para quienes sueñan con convertirse en los próximos participantes. Del Moro aclaró que pueden anotarse todas las personas que tengan ganas de jugar y sean mayores de edad.
"Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotas en granhermano.com. Anótate ahora. En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas. Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años", expresó.