Santiago del Moro habló de su continuidad en Telefe y aclaró los rumores de su salida: "Gran Hermano va a..."

Santiago del Moro atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera televisiva al frente de "Gran Hermano", el reality show que desde hace cuatro años lidera por la pantalla de Telefe. Sin embargo, en los últimos días, el futuro de Del Moro y su puesto en el canal se convirtieron en tema de debate por la posibilidad de un regreso a América. Ante este panorama, el propio conductor salió a aclarar la situación.

El rumor cobró fuerza cuando Fede Bongiorno, periodista y miembro del equipo de LAM (América), compartió un fragmento de "El Club del Moro" (La 100) en el que Santiago abordó el tema. El ida y vuelta comenzó cuando Tauro aclaró que no había afirmado que Del Moro se iba de Telefe.

El conductor recogió el guante y respondió: "Pero bueno, somos ahora todos la misma familia". En tono distendido, Tauro agregó: "Claro, somos primos ahora", haciendo referencia a la fusión de los grupos empresarios. "Yo siento también América como mi casa, lo ha sido mucho tiempo, y 'Gran Hermano' va a seguir y yo voy a seguir en GH también. Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo. Básicamente también porque debido al éxito que tuvo acá en Argentina hay muchas ediciones que se van a hacer acá de otros países, como Uruguay, creo que Perú también, Chile y Paraguay", explicó.

El tema de la posible salida de Del Moro de Telefe había sido instalado por Tauro en la última emisión de Infama (América). "Llegó una información que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal muy amigo, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables, vuelve a América", aseguró en el programa del fin de semana.

Pero no es la primera vez que el conductor se refiere a su permanencia en el canal de las tres pelotas. En septiembre de 2025, previo al estreno de la edición "Generación Dorada" de "Gran Hermano", Del Moro había sido consultado sobre su vínculo con Telefe en una entrevista con LAM. "Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años", despejó las dudas generadas por declaraciones de la panelista Paula Varela, quien había anticipado su presunta desvinculación del canal.

Del Moro también se refirió en aquel entonces a la información que circuló sobre su posible salida: "No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha", expresó en el programa de América . Así, dejó entrever que los rumores podrían haber sido parte de una estrategia para generar confusión o incluso perjudicar su imagen.

Sobre su futuro laboral, Del Moro fue claro y transparente: "Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó", afirmó, subrayando su compromiso con la emisora y mostrando sorpresa ante la circulación de versiones infundadas.

De este modo, Santiago del Moro dejó en claro que su presente y su futuro inmediato están ligados a Telefe y a "Gran Hermano", el formato que volvió a liderar el prime time y que se convirtió en un fenómeno regional. Mientras tanto, se prepara para una merecida pausa, a la espera de nuevas ediciones internacionales y renovando su contrato con el canal que lo vio brillar en los últimos años.

Por ahora, las versiones de un regreso a América quedan solo en rumores, y el conductor reafirma su compromiso y agradecimiento con el público que lo acompaña noche tras noche.