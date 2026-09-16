Santiago del Moro rompió el silencio antes de la final de "Gran Hermano": "No sabemos qué puede pasar"

La cuenta regresiva para conocer a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó y la expectativa crece a medida que se acerca la gran gala de coronación.

En medio de la disputa entre Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, Santiago del Moro habló sobre el desenlace del reality y compartió detalles de una definición que, según sus propias palabras, no se parece a ninguna de las anteriores.

El conductor visitó A la Barbarossa y analizó el recorrido de las dos finalistas, el comportamiento del público y las particularidades de una edición que estuvo atravesada por críticas y cambios en su dinámica. Además, reveló un dato sobre la votación que sorprendió a todos.

Santiago del Moro reveló que ya hay casi 20 millones de votos

En la previa de la final del famoso reality de Telefe, el reconocido conductor destacó la enorme participación del público y aseguró que la definición está más abierta que nunca.

"La verdad que nunca tuvimos una final así, ya hay casi 20 millones de votos, es tremendo. A nivel cantidad de habitantes es histórico para el formato, son votos pagos. Es cierto que se habla mucho de este cabeza a cabeza, todavía no hay nada definido", expresó el conductor.

De esta manera, Del Moro puso el foco en la cantidad de votos que ya recibió la gala decisiva y remarcó la incertidumbre sobre quién se quedará con el título.

La pelea entre ambas finalistas se convirtió en uno de los grandes ejes de la definición, con dos participantes que llegaron a la instancia final y que, según el conductor, protagonizan un mano a mano muy particular.

Solange y Yipio, dos estilos diferentes en la definición

Al analizar la final, Santiago del Moro destacó la paridad entre las dos mujeres que llegaron a la última instancia del reality. Para el conductor, se trata de una situación poco habitual en comparación con otras ediciones.

"En esta instancia siempre había un favorito marcado, pero esta es una final atípica con dos protagonistas absolutas, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Repito lo que digo siempre: este no es un juego de buena gente y de valores, el público premia lo que le gusta", sostuvo.

La observación de Del Moro se centró en el modo en que el público acompaña a los participantes y en cómo se define el resultado de un juego que no necesariamente responde a las expectativas previas.

Para el conductor, la ausencia de una favorita claramente instalada es uno de los factores que vuelve especial esta definición.

La sorpresa de Santiago del Moro con el recorrido de las finalistas

Durante la charla, el conductor también recordó sus propias expectativas al comienzo de la temporada y reconoció que varias de sus predicciones no se cumplieron.

"Generalmente, cuando empieza el programa hacemos una especie de prode y la gente que pensé que iba a llegar a la final está afuera", contó.

En ese sentido, Del Moro mencionó especialmente a Solange, a quien imaginaba fuera de la competencia antes de la instancia decisiva.

"Pensé que Sol, con un juego tan fuerte, ya iba a estar afuera, así que me saco el sombrero por ella. Y Yipio demostró una fortaleza que ni ella sabía que tenía. Son dos jugadoras que no son para nada parecidas, y eso es lo lindo y atractivo de esta final: no sabemos qué puede pasar", admitió.

La declaración dejó en claro que, para el conductor, el desarrollo del juego terminó sorprendiendo incluso a quienes siguen de cerca la competencia.

Las críticas a Gran Hermano y la explicación de Del Moro

La edición Gran Hermano Generación Dorada también estuvo acompañada por cuestionamientos vinculados a los cambios en la dinámica del reality. Frente a eso, Santiago del Moro se refirió a la necesidad de que los formatos televisivos evolucionen con el tiempo.

"Fue el Gran Hermano más criticado de todos y yo entendí por qué. Siempre le digo a la gente que el iPhone 1 fue buenísimo pero nadie se lo compraría hoy, los formatos se tienen que aggiornar", señaló.

Con esa comparación, el conductor explicó su mirada sobre las transformaciones que atraviesan los programas de televisión y la necesidad de adaptar sus propuestas a los nuevos tiempos.

La temporada incorporó una dinámica particular con famosos y exparticipantes, un cambio que generó diferentes reacciones entre los seguidores del reality.

Por qué, según Santiago del Moro, las mujeres fueron protagonistas

Otro de los puntos que abordó el conductor fue el protagonismo que tuvieron las mujeres a lo largo de esta edición. Para Del Moro, ese aspecto fue determinante para entender el desarrollo de la competencia.

"Creo que lo atípico de la Generación Dorada fue que las mujeres arrasaron con todo, y a la gente le faltó el ‘macho alfa' que fuera protagonista. Ahora se premió otra cosa y la temporada fue yendo por otro lado", afirmó.

El conductor también recordó un momento puntual de la competencia que le permitió identificar que se trataba de una temporada diferente.

"Cuando vi que quedaban 9 mujeres y ni un solo hombre vi que estábamos ante una temporada distinta, que la eligió la gente", expresó.

De esta manera, Del Moro vinculó la particularidad de la edición con el recorrido de sus participantes y con la forma en que el público fue definiendo el rumbo del juego.

La gran final de Gran Hermano se prepara para una definición inesperada

Con Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos en la instancia decisiva, Gran Hermano Generación Dorada se encamina a una final que mantiene la expectativa entre los seguidores del programa.

La revelación de Santiago del Moro sobre los casi 20 millones de votos, sumada a su análisis sobre las finalistas y las críticas de la temporada, puso nuevamente el foco en una definición que promete ser uno de los grandes momentos televisivos del reality.

¿Quién gana Gran Hermano Generación Dorada?

Por ahora, Santiago del Moro remarcó que no hay nada definido y que la final tiene a dos protagonistas con estilos diferentes y un fuerte acompañamiento del público.

La definición entre Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos mantiene la incertidumbre hasta la gala de coronación, mientras los seguidores esperan conocer quién se consagrará como la gran ganadora de esta edición.