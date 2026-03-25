Santiago Martínez de "Love is Blind" fue condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio a Emily Ceco

Tras su paso por "Love is Blind Argentina", Emily Ceco denunció por violencia de género y privación ilegítima de la libertad a Santiago Martínez, ambos exparticipantes del reality de Netflix. En las últimas semanas se desarrolló el juicio por el caso y este miércoles se conoció el fallo: el joven fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio.

La resolución llegó luego de un proceso que avanzó hasta el debate oral. Esta instancia se concretó tras el rechazo de la querella a un acuerdo previo propuesto por la defensa, que buscaba una pena menor mediante un juicio abreviado.

La relación entre ambos comenzó dentro del "Love is Blind", donde iniciaron un vínculo que continuó fuera de cámara. Sin embargo, lejos del contexto televisivo, la historia tomó otro rumbo y quedó atravesada por un episodio de violencia que lo cambió todo.

En febrero de 2025, Ceco se presentó ante la Justicia y decidió exponer públicamente lo ocurrido en una entrevista en Bondi Live, donde relató uno de los momentos más graves que atravesó. Según su palabra, una discusión escaló hasta derivar en agresiones físicas y una situación en la que el joven no la dejaba salir de su departamento. "Me pegó una trompada en la cabeza, de espalda", recordó entre lágrimas.

De esta manera, el fallo marca un punto clave en la causa y cierra un capítulo judicial que tuvo fuerte repercusión, tanto por la gravedad de los hechos como por la exposición mediática de los protagonistas.