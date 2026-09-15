Se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Es un día de mucha felicidad"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron al medio día de este martes 15 de septiembre luego de seis años de relación. La actriz y el cantante, quienes comenzaron su historia en plena pandemia del covid-19, pasaron por el registro civil para dar el "sí, quiero". La ceremonia íntima contó con la presencia de familiares y seres queridos de la pareja, y aunque quisieron mantener la boda en reserva, la prensa acudió al lugar y registró el momento.

%uD83D%uDC8D ASÍ LLEGABAN JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA AL REGISTRO CIVIL: "ES UN DÍA DE MUCHA FELICIDAD"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/BS4t3k3BdJ — América TV (@AmericaTV) September 15, 2026

La primicia del casamiento la había brindado Ángel de Brito este lunes a la noche en "LAM" (América TV). Incluso, el móvil del ciclo fue en búsqueda de la palabra de Julieta Ortega, actriz y hermana de Emanuel, quien no quiso revelar si acudiría a un almuerzo especial al día siguiente.

La cámara de "Intrusos" se hizo presente en el lugar y abordó a la pareja en la entrada al registro civil. "Nos sentimos descubiertos", bromeó Julieta Prandi al ser consultada sobre sus sensaciones ante este momento tan especial. A lo que Emanuel Ortega se sumó a la humorada: "Piedra libre, eso siento".

"Lo vivo con mucha paz, con mucho amor. Es un momento esperado, querido y elegido", comentó la actriz, visiblemente alegre. "Con mucha felicidad, emoción. Es un día de mucha felicidad", afirmó el músico.

Según se supo, la ceremonia contó con la presencia de 36 personas, entre quienes se menciona a Palito Ortega, Evangelina Salazar, los hijos de Emanuel Ortega y los hermanos de Julieta Prandi.

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No obstante, lo llamativo fue la ausencia de los hermanos Ortega. Se presume que no asistieron porque el lugar es pequeño y que, por ende, acudirían directamente al almuerzo de celebración.

"En la radio no sabían que se casaba. Los compañeros de ella se sorprendieron. Ni Burlando sabía", reveló Marcela Tauro sobre el carácter privado e íntimo de la boda entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.