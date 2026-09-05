Se conocieron ocho nuevos participantes de "MasterChef Celebrity" en Telefe

El programa de cocina más popular de la televisión argentina sigue armando su rompecabezas de celebridades. Tras el anuncio de que Karina Mazzocco será de la partida, Telefe confirmó ocho nuevas incorporaciones a "MasterChef Celebrity", el ciclo que conduce Wanda Nara y que promete una temporada cargada de talento, sazón y, por supuesto, mucho condimento mediático. Mientras se confirman datos de la versión Kids del ciclo, como la participación de Ian Lucas, ahora los anuncios llegaron desde el piso de "Cortá por Lozano", donde Vero Lozano fue desgranando las pistas para develar la identidad de cada concursante.

Los ocho nuevos nombres que se suman a la grilla son Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles y Morena Beltrán. Estas figuras se suman a un elenco ya conformado por Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Luck Ra y L-Gante, entre otros, creando una mezcla explosiva de trayectorias y estilos.

La dinámica de revelación en el programa de Vero Lozano añadió un toque de suspenso y diversión. La conductora guió a su panel con pistas precisas sobre cada participante, generando un juego de adivinanzas que mantuvo en vilo a la audiencia. Cada anuncio fue acompañado por comentarios y anécdotas que pintaron un retrato de lo que se podrá ver en la cocina más famosa del país.

El caso de Marta Fort generó especial atención. Lozano la presentó con evidente cariño: "Es mi amiga Martita Fort", y destacó que fue "uno de los mejores divanes que hemos tenido acá, ella y su hermano". El panel también recordó su paso por "PH, donde dio que hablar", y señalaron que en redes sociales la comenzaron a vincular con L-Gante, otro de los participantes confirmados. La hija del recordado Ricardo Fort llega con un gran conocimiento del medio y una personalidad que promete no pasar desapercibida.

Rocío Robles fue otra de las revelaciones que generó revuelo. Lozano enumeró pistas sobre su paso por México, sus estudios de actuación y televisión, y su recorrido como panelista y conductora. Una integrante del panel arriesgó: "La mujer de Suar. Rocío. Rocío Robles". Cabe recordar que Adrián Suar forma parte de la gerencia del canal Trece, por lo que la pareja competirá en el rating, un detalle que agrega un condimento extra a la contienda televisiva.

El anuncio de Sebastián Presta estuvo marcado por el humor. Las pistas sobre su carrera -pelado, divertido, humorista, exfiambrero, con trabajo junto a Marcelo Tinelli y experiencia en stand up- fueron guiando al panel hasta que Juariu lo confirmó al aire: "El que se suma a MasterChef Celebrity es un personajón y es ¡Sebastián Presta!". Luego, Lozano destacó una de las características que podría trasladar al reality: "No sé cuánto sabe cocinar, pero maneja muy bien el humor negro". Su estilo ácido y su carisma prometen ser un gran atractivo.

La nueva tanda de confirmaciones reúne perfiles de recorridos muy distintos dentro del espectáculo y el deporte. Julieta Nair Calvo desarrolló su carrera como actriz, cantante y conductora, con pasos por tiras y musicales. Actualmente protagoniza "Annie" junto a Lizy Tagliani, lo que podría generar una interesante dinámica entre ambas dentro del certamen.

Marta Fort ganó visibilidad en los medios y las redes como hija de Ricardo Fort, con apariciones televisivas que la ubicaron como una de las figuras jóvenes más seguidas del mundo del espectáculo. Pachu Peña, por su parte, construyó una trayectoria extensa en el humor y la televisión, con participación en programas de gran audiencia y un vínculo sostenido con el entretenimiento popular. Su experiencia en el humor podría ser una herramienta valiosa para sobrellevar la presión de la competencia.

Nazareno Casero logró salir de la sombra del apellido familiar y se consolidó como actor en cine, teatro y televisión. Sebastián Presta se afirmó como comediante y actor a partir de sketches, stand up y trabajos en programas humorísticos. En el caso de Pablo Migliore, su nombre remite al fútbol profesional, con una carrera como arquero en clubes de primera división. Su destreza bajo los tres palos ahora deberá trasladarse a la cocina, un desafío completamente diferente.

Rocío Robles combinó baile, panelismo, conducción y actuación, mostrando una versatilidad que la convierte en una participante impredecible. Morena Beltrán, por último, se instaló como una de las periodistas deportivas de mayor proyección en la televisión y las plataformas digitales. Su capacidad para desenvolverse en directo y su conocimiento del medio serán activos importantes.

Todavía no hay información sobre la fecha de inicio del reality de cocina. Sin embargo, la expectativa ya puede notarse en redes sociales, donde los seguidores del programa especulan sobre las posibles alianzas, conflictos y, por supuesto, quién será el ganador. El panel de jueces estará compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien ocupará el lugar de Donato di Santis, que optó por no volver a formar parte de las cocinas más conocidas.

La elección de estos ocho nuevos participantes confirma la apuesta de Telefe por un elenco diverso que garantice entretenimiento y rating. La mezcla de actores, humoristas, deportistas y personalidades mediáticas asegura un cóctel explosivo de personalidades. Cada uno traerá su propia historia, su estilo de cocina y, sobre todo, su capacidad para generar momentos memorables.

"MasterChef Celebrity" se perfila como uno de los programas más esperados del año, y estas incorporaciones no hacen más que aumentar la ansiedad de una audiencia que ya está lista para prender el fuego y disfrutar del espectáculo. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién logrará conquistar a los jueces y al público con sus platos, y quién se quemará en el intento?



