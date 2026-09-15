Se conoció el elenco de "Avenida Brasil 2": los actores que regresarán a la telenovela

La noticia del estreno de la segunda temporada de "Avenida Brasil" revolucionó a los fans de la telenovela que supo ser un éxito no solo en su país, sino también en América Latina. Con fecha de estreno para el 2027, la cadena de televisión TV Globo dio a conocer al elenco que le dará continuidad a la atrapante historia, entre quienes se encuentran muchos de los actores originales.

Catorce años después, puesto que la novela se estrenó en Brasil en 2012, los actores del elenco original volverán a darle vida a unos de los personajes más populares de sus carreras artísticas.

El elenco de "Avenida Brasil 2", que se estrenará en 2027.

TV Globo difundió las imágenes donde se pudo observar a Adriana Esteves (Carminha), Débora Falabella (Rita/Nina), Murilo Benício (Tifón), Cauã Reymond (Patata/Jorgito), Ana Karolina Lannes (Ágata), Marcos Caruso (Leleco), Eliane Giardini (Muricy) y Juliano Cazarré (Adauto).

El elenco de "Avenida Brasil 2", que se estrenará en 2027.

Además, nuevos actores se sumarán para acompañar al elenco original de "Avenida Brasil 2". Entre ellos se encuentran Jessica Ellen, Mel Maia, Thalita Carauta y Thomas Aquino, quienes le aportarán frescura a la historia.

Inevitablemente, los fanáticos de la telenovela comenzaron a preguntarse por esos personajes secundarios que le agregaron un condimento especial a la novela a través de culebrones, pero que no aparecieron en las imágenes difundidas por la cadena de televisión brasileña.

Los más mencionados por los usuarios de las redes sociales fueron los actores de Monalisa, Suelen, Roni, Carlitos, Noemia, Verónica y Alexia, quienes no tendrían participación en la segunda parte de la ficción.