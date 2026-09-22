Se difundió el video del choque de Pity Álvarez en una estación de servicio: así fue el fuerte impacto

En la madrugada de este martes, Pity Álvarez protagonizó un accidente automovilístico en el barrio porteño de La Paternal. El músico embistió con su auto a un vehículo que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, a unas seis cuadras del Cementerio de la Chacarita. Con el correr de las horas, se conoció que el damnificado era un joven de 24 años y se difundió el video del fuerte choque.

Según registró la cámara de seguridad del lugar, el cantante dio marcha atrás con su Volkswagen Bora y terminó impactando contra el Peugeot 208 que manejaba el joven afectado.

En ese momento, con el playero como testigo presente, el muchacho le indicó al Pity Álvarez que lo acababa de chocar, por lo que el cantante decidió avanzar para dejar de obstaculizar el auto chocado y se estacionó en la calle. Allí, sin que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se bajara del coche, conversaron sobre lo ocurrido.

"Realizó una mala maniobra y me chocó", declaró el damnificado, quien sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante de su vehículo.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, Álvarez no sufrió lesiones. Tras el impacto, el cantante se quedó en la estación de servicio a la espera de que llegara personal de la Policía de la Ciudad. No obstante, según pudo saber este medio, Pity Álvarez se retiró del lugar antes de que arribaran los efectivos policiales.

Ahora, la Justicia se encuentra trabajando para determinar las responsabilidades del choque y si existió algún tipo de infracción por parte del músico al momento de realizar la maniobra.

Lo cierto es que el impacto terminó con daños materiales y, afortunadamente, no pasó a mayores, ya que no hubo heridos. Aunque, cabe señalar que Pity Álvarez, quien enfrenta un juicio por homicidio, acumula varios episodios judiciales y de salud en su haber en los últimos años.