Se filtraron fuertes audios de More Rial desde su prisión domiciliaria: "Estoy arrepentida..."

Hace siete meses que More Rial cumple prisión domiciliaria y, en las últimas horas, se conocieron audios que la mediática habría enviado desde su casa. La filtración ocurre después de que la Justicia estableciera el régimen de custodia y el esquema de revinculación con su hijo mayor, Francesco.

Los mensajes de voz fueron difundidos por el periodista Santiago Riva Roy en el streaming "Bondi". Allí, la hija de Jorge Rial se refiere a su situación judicial y cuestiona el rechazo al pedido de libertad condicional presentado por su abogado, Alejandro Cipolla. En julio, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro había desestimado esa solicitud.

Según explicó Riva Roy, Morena se encuentra bajo arresto domiciliario luego de no cumplir con algunas de las condiciones establecidas cuando había recibido el beneficio de la libertad condicional. Además, el comunicador señaló que, por primera vez, en los audios se la escucha reconocer que está arrepentida.

"Amiga, ya no sé qué hacer. Alejandro (Cipolla) presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo... Claramente están ensañados conmigo. Yo quiero volver a tener mi vida. El tiempo que dice la Justicia en sí de lo que yo tendría que haberle hecho la pena, yo ya se la hice", explica.

More Rial, detenida.

En otro tramo de la conversación, More Rial expresó su deseo de recuperar su vida cotidiana y volver a estar cerca de sus hijos. "Necesito mi vida para poder retomar todas mis cosas, estar con mis hijos... ¡Basta ya!", señaló.

Finalmente, la mediática volvió a cuestionar los tiempos del proceso y aseguró que su postura cambió frente a lo ocurrido. "Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar. No sé cuál es el problema hoy en día. Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura", destaca. Los audios volvieron a poner el foco sobre su situación mientras continúa cumpliendo la condena bajo modalidad domiciliaria.



