Se filtró el primer eliminado de "MasterChef Celebrity" a una semana de su estreno: de quién se trata

Falta menos para el comienzo de la nueva edición de "MasterChef Celebrity" por la pantalla de Telefe. El reality culinario al frente de Wanda Nara tendrá su gran debut el lunes 28 de septiembre a las 22.15 horas, donde los famosos se pondrán los delantales y deberán demostrar sus habilidades en la cocina para ganarse la aprobación del jurado. En ese marco, se filtró quién será el primer participante en quedar eliminado por un error suyo al hablar de sus proyectos laborales.

Ángel de Brito afirmó al aire de "LAM" que ya es de público conocimiento entre los periodistas que Pachu Peña quedó afuera de la competencia en la primera semana. Esto fue así porque el comediante "metió la pata", lo que volvió insólita la secuencia registrada en las cámaras de un móvil.

Pachu Peña sería el primer eliminado de "MasterChef Celebrity". (Instagram/@masterchefargentina).

Según el conductor del ciclo de América TV, el humorista habría "arreglado" con la producción para una breve participación en el certamen, algo que ya ocurrió en ediciones anteriores.

Abordado por el cronista de "LAM", Pachu Peña contó que "cocina lo básico" y que "el jurado es filoso". Además, adelantó que los platos, a su parecer, son más difíciles y exigentes que en programas anteriores.

Consultado por su futuro laboral, Pachu comentó que se encuentra "analizando propuestas", entre ellas una de un canal de streaming, y que está "muy cerca" de hacer temporada en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, al comediante se le escapó una infidencia que deschavó que su participación en "MasterChef Celebrity" ya fue concluida. "Nos vamos a una gira por España, ahora en octubre", adelantó sobre la agenda de "Tertawa, delivery de humor", la obra de teatro que protagoniza con José María Listorti y Sebastián Almada.

Ni bien tomó conciencia de que no debía haber dicho eso, Pachu Peña no pudo contener la risa de nervios y, aunque quiso arreglar el error diciendo que la gira sería por pocos días, la metida de pata ya la había hecho. "Ya estoy diciendo muchas cosas. Sí, obviamente (estoy ensayando) porque puedo clasificar a la vuelta", reconoció, en alusión al repechaje.