Se filtró un tremendo audio de Sol de "Gran Hermano" a días de la gran final: "Si ven que no gano..."

"Gran Hermano Generación Dorada" llegó a su recta final. Este miércoles 9 de septiembre, una nueva participante quedará eliminada del reality show de Telefe y, de ahí en más, el premio mayor será disputado por tres jugadoras. En ese contexto, Sol Abraham se colocó en el centro de la polémica luego de que se filtrara un audio de ella que provenía del confesionario.

Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos son las cuatro finalistas de "GH". La placa se encuentra abierta y la votación es positiva, por lo que los fanáticos del programa deberán votar por su favorita para que no se vaya y siga en carrera.

Un seguidor filmó con su celular el momento exacto en que el reality puso al aire la voz en off de la oriunda de Tucumán, mientras las cámaras enfocaban la cocina de la casa más famosa del país.

Acto seguido, lo difundió en la red social de X (antes Twitter) donde rápidamente se volvió viral, instalando la controversia entre los seguidores de "Gran Hermano".

En el audio en cuestión, que parecía provenir de una charla con el psicólogo de "GH", Sol Abraham confesaba su mayor temor: "No (estoy) tan bien. Estoy muy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una loser (perdedora, en inglés), de salir segunda".

"No, me muero. Estoy con ese pensamiento", reconoció la popular jugadora, quien deslizó un pedido que le habría hecho a la producción del reality: "Porque yo quiero... Les pedí, pero no sé. Que si ven que no voy a ganar...".

Si bien el audio se cortó antes de tiempo, la frase dio a entender que Sol Abraham hizo el pedido de que le avisaran si la ven corta de apoyo para ganar "Gran Hermano Generación Dorada". Además, expuso sus inseguridades ante el posible versus con Yipio, su rival, que podría producirse en la gran final de la competencia.