Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad

La final de Gran Hermano Generación Dorada está cada vez más cerca y la casa está al rojo vivo. En medio del conflicto permanente entre los participantes, algunos de ellos buscaron relajarse un momento en la pileta. En ese contexto, Sebastián Cola y Luana Fernández decidieron realizar una sensual coreografía en el agua. Sin embargo, el muchacho sufrió un vergonzoso percance que se volvió viral en las redes.

El acompañante de Charlotte Caniggia se metió a la piscina ubicada en el patio de la casa más famosa de Argentina y, mientras bailaba con su compañera, hizo un movimiento que dejó al descubierto el problema capilar que sufre. Al mover la cabeza hacia atrás, el aplique de cabello que utiliza se desplazó, dejando la parte frontal de su cabeza a la vista de todos.

Las redes no perdonaron

Consciente de lo sucedido, Cola se acomodó el pelo rápidamente, aunque ya era demasiado tarde: los televidentes lograron capturar el momento y lo viralizaron al instante. El fragmento comenzó a circular en las redes sociales, donde los usuarios no tuvieron piedad con el hermanito y se burlaron del accidente.

Cuándo es la final de Gran Hermano

Después de casi 7 meses al aire, la presente edición de Gran Hermano está próxima a finalizar. En este marco, cinco participantes continúan en juego, aunque una de ellas abandonará el reality en las próximas horas. De este modo, Charlotte Caniggia, Solange Abraham, Yanina Zilli, Yipio y Luana Fernández se encuentran a disposición del voto positivo del público.

Tras la próxima eliminación, quedarán definidas las cuatro finalistas que pelearán por el trofeo el 14 de septiembre. Mientras tanto, la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro continúa buscando alternativas para evitar el desencanto del público. Ahora, solo resta esperar para saber quién será la ganadora del reality.