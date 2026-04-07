Silvina Luna tendrá su documental en Netflix: el anuncio que emocionó a todos

Desde la muerte de Silvina Luna en agosto de 2023, empezaron a circular versiones sobre un documental centrado en sus últimos días. En noviembre pasado, Ángel de Brito adelantó que el proyecto estaba en marcha, contó que será parte del equipo de producción y dio detalles impactantes. Finalmente, este martes, en medio de la decisión de la Justicia de ampliar la pericia médica para determinar la responsabilidad de Aníbal Lotocki en el deceso de la modelo, Netflix anunció la docuserie sobre la vida de la ex "Gran Hermano".

La noticia se conoció a través de un original video donde la plataforma presentó sus próximos títulos nacionales. El clip tuvo como protagonista a Lorena Vega, quien retomó su rol de psicóloga de "Envidiosa". En una especie de sesión terapéutica participaron figuras como Adrián Suar, Cecilia Roth, Moria Casán, Griselda Siciliani, Peter Lanzani y María Becerra, entre otros.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó sobre el final del anuncio. En los créditos apareció la serie "Perfecta: La voz de Silvina Luna", una propuesta que buscará reconstruir su vida, su lucha y el legado que dejó. La confirmación generó repercusión inmediata en redes, donde el público reaccionó con emoción ante el homenaje.

Más tarde, la plataforma dio precisiones sobre el enfoque del contenido. "Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética", expresaron.

Netflix anunció la docuserie sobre la vida de Silvina Luna. (Foto: Instagram/ @chenetflix).

Meses atrás, el periodista Fede Flowers había mostrado las primeras imágenes del rodaje. Según trascendió, el proyecto cuenta con el respaldo de la familia de la modelo y una productora local. Aunque no está oficializado, se menciona a Sandy Campal como posible actriz para interpretar a Luna. Si bien no hay fecha exacta, desde Netflix adelantaron que el estreno será en 2027.