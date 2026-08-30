Silvio Soldán, tentado por José María Muscari para hacer teatro: su palabra

En el programa de "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) de este domingo 30 de agosto, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio repasaron la elocuente frase de Mirtha Legrand sobre los gobiernos argentinos. Además, los conductores contaron que Silvio Soldán fue tentado por José María Muscari para hacer teatro y, en exclusiva, el legendario locutor y animador reveló si aceptará o no la propuesta.

"Es para el espectáculo que está preparando en el Teatro Regina el señor productor, actor y director José María Muscari. El título del ofrecimiento va a enardecer a Yanina Latorre porque el título es 'Fondo de olla'", detalló Pecoraro.

Luego, Fernando Piaggio puso al aire el audio que le envió Silvio Soldán en respuesta a la consulta sobre la veracidad de la propuesta de Muscari. "Sí, sí, me convocó. No tengo demasiado claro cómo es, qué es lo que tendría que hacer", arrancó diciendo el mítico presentador de televisión.

Y continuó: "De cualquier manera, quise hablar con Muscari, no lo encontré, pero le dejé un mensaje por WhatsApp diciéndole que le agradecía muchísimo la generosidad de haberme convocado para uno de sus desafíos, que son audaces y que suelen ser muy exitosos, porque evidentemente Muscari es un hombre muy creativo al que admiro mucho".

Sin embargo, Soldán aclaró que lastimosamente no puede aceptar la propuesta. "Gracias a Dios tengo mucha vigencia y tengo mucho trabajo, que afortunadamente es bastante bien pago. Por lo tanto, no podría de ninguna manera hacerlo. Tendría que romper contratos, cosa que es muy difícil", explicó el actor y autor de poemas y canciones.

"Sigo haciendo lo mío y deseándole a José María Muscari que tenga mucho éxito. El éxito generalmente lo acompaña en todas sus incursiones teatrales", cerró Silvio Soldán, con elogios hacia el director teatral de éxitos como "Sex".