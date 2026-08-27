Sofí Martínez habló de las chances de reconciliarse con Diego Leuco tras su reencuentro: "Uno se separa, pero..."

En los últimos días, Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento deportivo en Vicente López. Además de coincidir, la expareja fue vista conversando de forma extendida e intercambiando risas y, como si fuera poco, fueron captados dándose un afectuoso abrazo que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Tras ello, la periodista deportiva fue consultada sobre el estado actual de su relación con el conductor de "Antes que nadie" (Luzu TV) y no fue esquiva al momento de responder.

En una entrevista con Pía Shaw para "Conversaciones" (La Nación), Sofi contó que hacía aproximadamente un año que no se veía con Leuco, motivo por el cual conversaron durante minutos sin parar aquella vez.

"Yo creo que también había unas ganas nuestras de volver a charlar, pero porque es una persona que vos querés un montón, que hacía mucho tiempo que no la ves", comenzó diciendo Sofi Martínez.

Y profundizó: "Si bien habíamos hablado en alguna ocasión, no nos habíamos visto. Y la verdad es que muy raro no vernos en un... Compartí un montón de cosas en el último tiempo, eventos y esas cosas, pero nunca nos habíamos cruzado. Y bueno, de repente pasó".

"Había pasado el Mundial en el medio. A él también le pasaron un montón de cosas. Conoce a mi familia, yo conozco a la de él", explicó la periodista de la Selección Argentina, dejando en claro cuán importante fue su vínculo con Diego Leuco.

Sofi Martínez y Diego Leuco fueron vistos juntos en un evento público.

En ese entonces, Sofi Martínez admitió el cariño que aún siente por su ex: "Yo creo que uno se separa, pero no dejas de querer a la persona o mismo a las cosas que viviste o a la familia".

Ante el comentario de Pía Shaw sobre las idas y vueltas que experimentó su noviazgo con Diego Leuco, ya que fueron vistos juntos estando separados: "Ay, sí, re pesados. Los vecinos estuvieron en alguna. ¡Por Dios!", señaló Sofi, avergonzada.

Respecto a la posibilidad de entablar una amistad con Leuco, Sofi Martínez sostuvo: "Yo siento que es temprano todavía. Pero la charla del otro día estuvo bien". A su vez, negó que con el integrante de Luzu TV se hayan reconciliado.

"Estoy bastante soltera en este momento, pero la paso bien. No me estreso para nada. El otro día leí la frase "el peor día de soltero es mejor que el peor día de novio", que te da una base de tranquilidad que me parece que está bien. Tengo muchos amigos y no hay fines de semana que no tenga planes. Todo el tiempo estoy haciendo cosas, así que...", concluyó la periodista deportiva.