Sofía Gala rompió el silencio sobre los rumores de separación de Fito Paéz: "No me hace bien..."

En medio de las repercusiones por su actuación en la serie de Moria Casán, Sofía Gala volvió a estar en el centro de la atención mediática por los rumores sobre una supuesta separación de Fito Páez. Tras las distintas versiones que circularon, la actriz rompió el silencio y explicó cuál es su relación con el músico.

Consultada por "Puro Show" acerca de la presunta ruptura, la hija de Moria Casán fue contundente y negó que alguna vez hayan sido pareja. "Lo que quiero aclarar, y está en cualquier archivo, Fito y yo somos amigos. Nunca habíamos tenido un vínculo de pareja", aseguró frente a las cámaras.

Lejos de dejar el tema ahí, Sofía apuntó contra la manera en que se instaló la versión y cuestionó que sus propias declaraciones no fueran tomadas en cuenta. "Está bueno pensar esto como algo de la post verdad. A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá", sostuvo.

La actriz también se mostró molesta por tener que volver sobre una cuestión que, según explicó, ya había aclarado anteriormente. "Todos entraron en una ‘fantasy' y ahora tengo que salir a desmentir que ya lo desmentí", agregó.

Y explicó por qué suele elegir el silencio ante este tipo de versiones: "Prefiero siempre no decir nada porque, por más que hable, la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran. Me parece re loco".

Finalmente, Sofía Gala dejó en claro que decidió preservar cada vez más su intimidad. "Yo no hablo mucho porque siento que no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás, con quién salís. No tengo ganas de naturalizarlo más. Hace tiempo que no lo hago. Trato de no hablar de mis parejas porque no me hace sentir bien", concluyó.