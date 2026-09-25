Sofía Gonet recibió una buena noticia y está más tranquila tras el acoso de Hernán Bloquero: la medida que tomó la Justicia

Sofía "La Reini" Gonet ya cuenta con un botón antipánico y custodia policial las 24 horas. La medida llegó después de que formalizara una denuncia penal contra Claudio Hernán Di Carlo, conocido en redes como Hernán Bloquero, el hombre que la hostiga desde hace una década y que el lunes pasado amenazó de muerte a su expareja, Homero Pettinato. La causa está en manos del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6, que recibió al acusado por amenazas simples este viernes.

La historia que atraviesa Gonet no es nueva. La propia influencer contó en más de una oportunidad que el calvario comenzó mucho antes de que fuera famosa. "Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días mandándome mensajes las 24 horas del día", relató. Según su testimonio, el hombre creaba cuentas falsas de manera constante para eludir los bloqueos y llegó a armar lo que ella describió como "altares" con fotos, velas y sales de colores. También se tatuó su rostro y su nombre varias veces, y logró contactar a su círculo familiar más cercano.

El punto de quiebre llegó el lunes. Mientras Pettinato conducía su programa en vivo, reconoció a través del ventanal del estudio a Bloquero, quien según su relato le hizo un gesto de degüello antes de retirarse caminando. El conductor radicó la denuncia ese mismo día y también recibió un botón antipánico y protección policial. La aparición del hombre frente al canal encendió todas las alarmas en Gonet, que hasta ese momento había evitado la vía judicial.

"Tengo un guardaespaldas que me está siguiendo hace cuatro días: mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada", contó la influencer con una mezcla de humor y resignación en un video que publicó en TikTok. En ese mismo registro, detalló el operativo que la acompaña: "Hasta voy al baño y hay un policía, a ese nivel". La custodia se extiende a su casa, a sus traslados y a su trabajo en Telefe.

Consultada sobre por qué nunca antes había denunciado, Gonet explicó que había naturalizado la situación. "La verdad es que nunca lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación", afirmó. También recordó que el año pasado intentó denunciar a un vecino que la amenazó de muerte y no obtuvo respuestas: "Me tuve que mudar yo".

Del otro lado, Bloquero dio su versión de los hechos en una entrevista telefónica. Aseguró que no acosa a Gonet desde hace una década y negó haber usado cuentas falsas. "Eso que dijo que la acoso desde hace más de diez años es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas", sostuvo. Sobre los tatuajes, intentó justificarlos con una promesa personal y rechazó la palabra obsesión.

Respecto al episodio en OLGA, admitió que se cruzó con Pettinato y que "vio rojo", aunque minimizó el hecho: "Él no puede salir a denunciar algo que ni siquiera llegó a la agresión física". También dijo que viajó a Buenos Aires de casualidad y que no volvería a acercarse al canal. "Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini", declaró, aunque aclaró que no quiere saber "nada más" de ella.



