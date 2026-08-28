Sofía "La Reini" Gonet apuntó contra Valentina Pergolini tras su salida de "Popstars": "Nepo baby..."

Días atrás, la aparición de Valentina Pergolini en "Popstars" había generado grandes repercusiones. Sin embargo, en las últimas horas, la hija de Mario Pergolini sorprendió al anunciar que decidió abandonar el reality. La noticia provocó reacciones entre los fanáticos y también dentro del propio proyecto, donde Sofía "La Reini" Gonet se mostró indignada.

La joven de 20 años había recibido elogios del jurado por su interpretación de "Desafiando al destino", de María Becerra. Ángela Torres, Charlie García y Nicki Nicole destacaron su voz y presencia escénica, mientras que la revelación de su parentesco con Pergolini sumó todavía más atención sobre su participación.

Apenas dos días después de avanzar a la siguiente instancia, Valentina comunicó su decisión frente a las cámaras. "Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars", explicó.

Según contó Naiara Vecchio en "Los Profesionales con Flor", la joven habría sido convocada para la tercera temporada de "En el Barro", producción en la que ya había trabajado. Además, trascendió que existieron diferencias con el equipo del reality y que incluso había grabado escenas para la ficción antes de confirmar su salida.

Valentina Pergolini abandonó "Popstars". (Foto: Captura Telefe).

En medio de la renuncia, el streaming de Telefe puso el foco en la decisión y La Reini lanzó una dura crítica. "¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija?", cuestionó. Juli Poggio intentó plantearle otra mirada: "Pero pará, Reini, vos que también sos de tener muchos proyectos. A veces pasa que se superponen las cosas, ¿viste?".

Sin embargo, Gonet mantuvo su postura y reconoció que tiene una mirada particular cuando se trata de los llamados "nepo babies". "Pero ellas están luchando por esto. Ellas mueren porque se les dé esto. Yo no soy objetiva cuando hay un nepo baby igual. Me doy cuenta que no. Tengo como... no sé cómo explicarlo", sostuvo, dejando abierto un debate sobre las oportunidades que tienen quienes cuentan con familiares famosos.

Valentina y Valentina Pergolini.

El término "nepo baby" se utiliza para hablar de personas que tienen mayores oportunidades para ingresar o crecer en una determinada industria gracias a los vínculos familiares. La expresión suele aplicarse especialmente a hijos de famosos que buscan desarrollar una carrera en el mismo ambiente que sus padres.

Por el momento, Valentina Pergolini no respondió a las declaraciones de La Reini ni se sumó al debate que generó su salida de "Popstars". La joven mantiene el foco en sus próximos proyectos laborales, mientras su decisión continúa generando repercusiones entre los seguidores del reality.