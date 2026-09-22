Sofía "La Reini" Gonet rompió el silencio tras la denuncia de Homero Pettinato por amenazas: "Me acosa hace diez años..."

Este lunes, Homero Pettinato vivió un momento de fuerte tensión cuando al aire de su programa en Olga fue amenazado de muerte por un fanático de su exnovia, Sofía "La Reini" Gonet. Luego de que el comediante revelara que inició acciones legales, la influencer rompió el silencio y contó el hostigamiento que asegura sufrir desde hace años.

En diálogo con Yanina Latorre para "SQP", de América TV, la streamer de Telefe explicó que conoce al hombre desde mucho antes de alcanzar popularidad. Según relató, durante una década habría recibido mensajes constantes y distintas manifestaciones de obsesión. "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", afirmó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Sofía Gonet contó que el comportamiento comenzó cuando recién empezaba a publicar contenido en redes. "Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje", detalló. También aseguró que el hombre llegó a hacerse tatuajes con imágenes suyas y a realizar rituales con fotos.

Con el paso del tiempo, el hostigamiento también habría alcanzado a las personas con las que mantuvo vínculos. "A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué", expresó. En ese sentido, sostuvo que las intimidaciones hacia Pettinato comenzaron cuando ambos iniciaron su relación en 2025.

Homero Pettinato y Sofía Gonet estuvieron en pareja en 2025.

El episodio de este lunes marcó un cambio para la Reini porque, según contó, hasta entonces nunca había tenido un encuentro presencial con el hombre. "Fue un antes y un después, porque imagínate que hasta ahora yo nunca me lo había cruzado. A mí me da miedo contar esto en voz alta porque siento que le va a afectar también toda esta situación de la exposición total", manifestó.

En este contexto, la influencer contó que cuando intentó hablar públicamente sobre el hostigamiento comenzó a recibir amenazas de muerte: "La única vez que yo empecé como a contar un poquitito, me empezó a amenazar de muerte a mí. Entonces dije, listo, está bien, no cuento nada". A su vez, aseguró que también recurrió a la Policía en otras oportunidades: "Fui dos veces a la policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo".

Además, reveló que durante la jornada del lunes pudo observar publicaciones del sujeto en las que mostraba su recorrido por distintos puntos de la Ciudad. "Él no vive acá, estará más o menos a dos horas, entiendo que vive en Junín, pero hoy vino y a mí me aparecieron las historias que me iba subiendo todo el tiempo y me iba mostrando todo el recorrido que iba haciendo. Y pasó por todos los lugares a los que yo voy. Entonces, bueno, la verdad que los dos andamos con mucho cag***", reconoció Sofía Gonet.