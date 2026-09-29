Sofía Solá confirmó que Franco Colapinto tiene chances con ella y contó su fantasía con el automovilismo: "Me encantaría, sería mi sueño..."

Sofía Solá se refirió a los rumores que la vinculan con Franco Colapinto, luego de que se viralizaran los "me gusta" del piloto a fotos suyas. Tras la primera reacción al enterarse de esos likes, la hija de Maru Botana respondió sin filtros en una nota con "Puro Show" qué piensa del piloto argentino y si existe alguna posibilidad de romance entre ellos. La charla dejó frases picantes, confesiones sobre lo que la atrae de un hombre y hasta un sueño confesado: entrar a un circuito de la mano de un corredor.

Los rumores arrancaron cuando Colapinto empezó a darle "me gusta" a algunas publicaciones que Sofía comparte en Instagram. Consultado sobre si habría chances con el piloto, ella fue directa: "Sí, obvio, pero él está de novio para mí". Cuando el cronista le aclaró que el corredor está separado de Maia Reficco, respondió: "Bueno no sé, pero es muy top". Y ante la repregunta sobre si el piloto tiene chances con ella, contestó otra vez sin vueltas: "Sí obvio".

Los likes de Franco Colapinto en las fotos de Sofía Solá, que generaron los rumores de romance.

La hija de Maru Botana también enumeró qué le resulta atractivo del corredor. "Es lindo, es joven, conquistó la Fórmula 1. Es todo un redondel. Hay poca mujer que no le atraiga", aseguró durante la entrevista.

Simpático y divertido, lo que busca

Durante la charla, Sofía explicó que hay dos cualidades que especialmente le llaman la atención en un hombre: que sea "simpático y divertido". Según dejó entrever, esas características también las encuentra en Colapinto.

La conversación avanzó hacia una situación que para ella sería un verdadero sueño: acompañar a un piloto a una carrera y entrar al circuito junto a él, algo que suele verse entre las parejas de los corredores. "Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quise ser una princesa, me divierte", reconoció. Incluso contó que la idea de vincularse con una persona famosa no le resulta ajena: "Me divertiría estar con cualquier hombre famoso, pero futbolistas no me gustan".

Por qué no devuelve los "me gusta"

El periodista también quiso saber por qué ella no interactúa públicamente con las publicaciones de Colapinto, pese a los "me gusta" que él le dejó en Instagram. Sofía explicó su postura: "Siempre hay que guardarse un poco, hay que ser exclusiva, que todos los hombres remen porque se aprovechan".

Así, en medio de las versiones que circulan en las redes, Sofía dejó en claro que Colapinto reúne varias de las características que le atraen, aunque por ahora evitó confirmar que exista un vínculo sentimental entre ellos.

Cabe recordar que, cuando surgió el rumor, la hija de Maru hizo una publicación en su Instagram en la que expresó: "Yo sin entender nada, pero feliz de que me shipeen con Franco Colapinto".

Un cierre entre el rumor y el juego

La situación de Sofía Solá y Franco Colapinto se mueve en un terreno difícil de definir: no hay confirmación de romance, pero tampoco un desmentido tajante. Los "me gusta" del piloto encendieron la mecha, y las respuestas de ella en Puro Show la avivaron un poco más. "Sí obvio" fue la frase que más resonó, aunque acompañada de una aclaración sobre el supuesto noviazgo del corredor.

Hay un detalle que ordena el resto: Sofía juega con el rumor sin comprometerse. Dice que le encantaría ser pareja de un famoso, que los futbolistas no le van y que ser "princesa" en un circuito le divierte. En ese marco, Colapinto aparece como un candidato que cumple varios requisitos, pero nada más que eso por ahora.

El vínculo entre el deporte y el espectáculo tiene sus reglas no escritas. Las redes acercan, los "me gusta" insinúan y las entrevistas terminan de armar el rompecabezas. Sofía y Franco quedan en ese limbo mediático donde todo puede pasar y nada se confirma. Por lo pronto, ella ya dejó su posición: le atrae, le divierte la idea y no piensa devolver los gestos en público. El resto queda para el boca en boca.