Sol de "Gran Hermano" sufrió un fuerte accidente y debió recibir atención médica: "No me quiero ir así..."

Al igual que en cualquier hogar, durante la estadía de los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" en la casa más famosa del país también ocurren accidentes domésticos. Así las cosas, después de la fuerte caída que sufrió Cinzia Francischiello y que la obligó a abandonar el reality de Telefe, este domingo Sol Abraham tuvo un sangriento episodio que requirió atención médica.

La joven, quien podría quedar eliminada en la próxima gala, estaba acomodando su ropa cuando se levantó de manera repentina y se golpeó con fuerza contra la puerta de un placard. El impacto le provocó una herida abierta en la cabeza. Pincoya fue quien se acercó para ayudarla y la acompañó hasta el confesionario para pedir asistencia. "Le sangraba la cabeza", expresó.

La situación generó una fuerte crisis de nervios en Sol, que rompió en llanto mientras esperaba ser atendida. "No me quiero ir así, no quiero", repetía angustiada. En medio de la desesperación, incluso llegó a expresar: "Capaz tengo algo en el cerebro". Ante la preocupación, desde la producción solicitaron la presencia de profesionales de la salud.

Finalmente, los médicos evaluaron a la participante y determinaron que la lesión no revestía gravedad. La herida fue cerrada y le administraron un calmante para aliviar las molestias provocadas por el golpe. Ya más tranquila, Sol agradeció especialmente a Pincoya por haber permanecido a su lado durante el difícil momento.

Sol tuvo un accidente en "Gran Hermano". (Foto: captura Telefe).

El episodio volvió a poner el foco en la llamativa seguidilla de accidentes y situaciones de salud que se registraron en la casa. Yisela "Yipio" Pintos se refirió a lo ocurrido y planteó una particular reflexión: "Esto puede doler... pero si hay mala energía, es que esa mala energía somos nosotros". La uruguaya recordó así otros episodios protagonizados por Andrea del Boca, Cinzia Francischiello y Divina Gloria, además de las salidas vinculadas a problemas familiares de algunos concursantes.