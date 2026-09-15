Sol vs. Yipio: quién gana "Gran Hermano: Generación Dorada", según las encuestas

"Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesa sus últimos días y, tal como se había anticipado, esta instancia decisiva se repartió en distintas jornadas. Después de la salida de Charlotte Caniggia en las últimas horas, Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos se preparan para la gran final del miércoles. En redes, el público ya tomó partido y las encuestas anticipan una posible ganadora.

La gala del lunes 14 de septiembre definió el tramo final del reality. Santiago del Moro confirmó primero que Yipio continuaba en carrera y luego anunció que Charlotte quedaba en el tercer puesto. De esta manera, Solange se aseguró el otro lugar en la definición que consagrará a la campeona.

Uno de los sondeos que circula en "X" (ex Twitter) muestra una ventaja para Yipio. Según la cuenta "GH Encuestas", la participante reúne el 54% de los votos positivos, mientras que Solange alcanza el 46%.

¡VERSUS FINAL! #GranHermano ¿QUIEN ES LA GANADORA? Dale %uD83D%uDD01 y vota %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFB — GH ENCUESTAS %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@gh_trivia) September 15, 2026

La diferencia es todavía mayor en el relevamiento realizado por "Mundofamosos" a través de sus historias de Instagram. Allí, Yipio aparece con el 82% de los votos, mientras que su contrincante reúne apenas el 18%. De esta manera, la encuesta le da una amplia ventaja de cara a la gran final.

Sin embargo, otro sondeo plantea un escenario completamente diferente. Pepe Bongiorno realizó una consulta en su cuenta de "X" y allí Solange aparece como favorita, con el 63% de los votos. Yipio, en tanto, obtiene el 32% de los sufragios registrados en ese encuesta.

%uD83D%uDC41%uFE0F ENCUESTA FINAL: Quién querés que sea la GANADORA de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) September 15, 2026

Con números que no coinciden, las redes mantienen abierta la incógnita sobre quién se quedará con el título. Las dos participantes ya están frente a la última instancia de "Gran Hermano: Generación Dorada" y este miércoles llegará el momento decisivo. Será entonces cuando el voto oficial determine a la gran ganadora.