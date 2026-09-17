Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026 y se llevó $70 millones

Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano 2026 en la gran final que se emitió la noche del miércoles 16 de septiembre y que quedó marcada por un récord de casi 30 millones de votos. La participante se impuso a Yipio y se quedó con el premio mayor tras 172 días de encierro en esta edición.

Con esta consagración, Abraham sumó una marca inédita para el formato: entre esta temporada y los 126 días que había permanecido en la casa durante la edición 2011, acumuló un total de 298 días de encierro.

Cuánto ganó Solange y qué se llevó Yipio

La flamante campeona se llevó $70 millones, una casa y el trofeo realizado por el orfebre Payarols. En el otro extremo, Yipio se quedó con el segundo puesto, $20 millones y un total de 193 días dentro de la casa más famosa del país.

En la previa, el conductor Santiago del Moro había anticipado la magnitud del desenlace: "Nunca tuvimos una final así. Hay casi 20 millones de votos, es histórico esto para el formato. Se habla mucho de este cabeza a cabeza, pero aún no hay una ganadora". El presentador sumó: "Este no es un juego de gente buena ni de valores, el público premia lo que le gusta. Tenemos a dos jugadoras muy fuertes. Ninguna es más débil".

Al retirarse, Yipio se mostró conmovida: "Me llevo a toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía mucho más amena, ya gané, aunque la ganadora es Sol". Solange, por su parte, se deshizo en gritos de agradecimiento: "Vale la pena todo", expresó entre lágrimas, y sumó: "Ganamos, gracias Big".

El conflicto con Yipio y el podio de la edición

La tensión entre ambas venía de meses atrás, cuando convivían en grupos diferentes. El enfrentamiento se originó luego de que Carmiña Masi agrediera de manera verbal y xenófoba a Jenny Mavinga. En aquel episodio, Yipio se enfrentó con Solange y Cinzia -que salieron en defensa de la participante agredida-, mientras que el grupo de la ganadora se mantuvo del lado de Mavinga. Esa grieta atravesó la convivencia hasta los últimos días.

El camino a la definición se había cerrado el lunes 14 de septiembre, cuando Charlotte Caniggia quedó en el tercer puesto. La gran final se desarrolló el miércoles 16 y la entrega de premios está prevista para este jueves 17.