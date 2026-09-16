Solange y Yipio se enfrentarán en una final de "Gran Hermano" que dará que hablar: detalles, horarios y premios

Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos llegan a la última gala de "Gran Hermano Generación Dorada" con la definición más pareja de la temporada. Telefe arranca la transmisión a las 22:15, con Santiago del Moro al frente, y el público elige a la campeona entre dos mujeres que atravesaron el encierro, la convivencia y varios momentos de tensión dentro de la casa más famosa del país. La ganadora se lleva 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro con tarjeta de crédito.

Telefe comunicó por sus redes que la gala final empieza a las 22:15. Desde ese momento, Del Moro se comunica con las dos finalistas y conduce la última emisión hasta anunciar el veredicto de los espectadores. El programa define quién se consagra campeona, quién queda en el segundo puesto y cómo se arma el podio de esta edición.

El premio mayor para la ganadora incluye 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual. La que termine segunda obtiene una casa y 20 millones de pesos, mientras que el tercer lugar se lleva 10 millones. Del Moro avisó que los premios se entregan un día después de la final, durante la emisión especial de Noche de las Campeonas.

El conductor también adelantó que habrá regalos especiales para el resto de los jugadores que pasaron por la temporada. Así, el cierre no queda solo para las dos finalistas: también reúne a otros participantes que vivieron el aislamiento y la convivencia durante la edición. La entrega de premios se hace el jueves 17 de septiembre, en el programa que baja definitivamente el telón del formato.

Las encuestas, con leve ventaja para Yipio

Como pasó durante buena parte del ciclo, las redes sociales funcionaron como termómetro anticipado. Los usuarios armaron distintos sondeos para medir el apoyo de cada finalista. Esta vez las diferencias no fueron tan marcadas como en otras instancias: con solo dos opciones, la competencia aparece más pareja, aunque Yipio mostró una leve ventaja en varios de los relevamientos publicados.

Antes de la gala final, Sol y Yipio tuvieron su reencuentro con familiares. El martes 15 de septiembre por la noche, ambas recibieron visitas durante algunas horas en el último programa previo a la definición. La dinámica repitió lo visto en otras ediciones y les permitió romper el aislamiento definitivo antes de someterse a la decisión del público.

Del Moro fue el encargado de anunciarles que estaban a punto de ver a personas importantes de sus vidas. Cada una entró por turnos al SUM de la casa, donde sus familiares las esperaban. Sol pasó primero y se encontró con su madre, Norma. Apenas la vio, las dos se abrazaron entre lágrimas. Después entraron su hermana Noelia, su sobrino Felipe y su hija Delfina, que también se quebró al reencontrarse con su mamá. La escena tuvo abrazos y emoción después de varias semanas sin verse.

Luego llegó el turno de Yipio, que protagonizó uno de los reencuentros más comentados de la temporada. La primera persona en entrar fue su pareja, Mathias Centurión. Cuando lo vio cruzar la puerta, la finalista se acercó y ambos se fundieron en un beso. Centurión es luchador de kickboxing, practicante de Jiu-Jitsu brasileño y tiene un emprendimiento textil de sublimación de remeras.

Su presencia también se conecta con un momento anterior del programa. Semanas atrás, Centurión le informó a la producción que la madre de Yipio no estaba bien de salud. Esa situación provocó la salida temporal de la participante del reality, aunque después volvió a la competencia mediante un Golden Ticket y llegó hasta la final.

Tras el reencuentro con su pareja, entró Lara, la hija de Yipio, que días antes cumplió la mayoría de edad. La primera frase que le dijo la finalista al verla fue: "Estás hermosa". Durante la charla, la joven le contó que estaba próxima a hacer su viaje de egresados y que ya había retomado sus salidas nocturnas. El dato sorprendió a su madre, que escuchó la novedad en medio de la emoción por volver a verla.

La final de esta edición llega con un dato que trasciende el resultado. Gran Hermano Generación Dorada mostró durante meses cómo un grupo de personas convive, compite y se expone ante cámaras las 24 horas. La recta final dejó dos historias distintas: Sol, con su familia como sostén emocional, y Yipio, que atravesó una salida temporaria, volvió por la ventana del Golden Ticket y llegó a la última instancia. Ese recorrido, más allá de quién gane, explica por qué el público se engancha con el formato.

El programa también deja una lectura sobre el peso de las redes sociales en este tipo de competencias. Los sondeos anticipan tendencias, marcan favoritismos y hasta condicionan el ánimo de los participantes, aunque el veredicto final siempre queda en manos del voto. Con dos finalistas parejas en apoyo, la noche promete suspenso hasta el último minuto.

Este miércoles 16 de septiembre, desde las 22:15, el público define cuál de las dos se convierte en la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada. El jueves 17, con Noche de las Campeonas, Telefe emite el último programa de una edición que allí baja definitivamente el telón.