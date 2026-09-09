Soledad Silveyra podría ser operada tras sufrir una fractura de pelvis: los detalles

Soledad Silveyra continúa internada de urgencia tras sufrir una fuerte caída en su casa, la cual le habría generado una fractura de pelvis. Aunque la primera evaluación médica había descartado que sea operada, los últimos controles llevaron a los especialistas a reconsiderar esa decisión.

La novedad fue dada a conocer por Marcela Coronel, quien logró comunicarse con Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz. Según contó al aire de "Primicia Ya" (América TV), los especialistas convocaron a una junta médica para definir los próximos pasos. "Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso", explicó.

El accidente ocurrió en el domicilio de Silveyra y derivó en su traslado al Sanatorio Otamendi, donde permanece bajo atención médica. En un comienzo, la idea era continuar la recuperación mediante una internación en su casa. "Está internada hasta resolver la internación domiciliaria", había señalado Baltazar.

Además, el hijo de la intérprete había anticipado que el proceso sería extenso porque, hasta ese momento, no estaba prevista una intervención. "Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable", había explicado. Ahora, ese escenario cambió y será la junta médica la que determine si finalmente debe pasar por el quirófano.

Soledad Silveyra sufrió una fractura de pelvis. (Foto: Instagram/ @soledad_solita_silveyra).

La caída llegó después de algunos meses en los que la actriz ya atravesaba complicaciones físicas. Semanas atrás había contado que padecía trocanteritis, cuadro que incluso la llevó a suspender algunas funciones.

Pese a las dificultades, Silveyra dejó en claro que su objetivo sigue siendo regresar a los escenarios: "Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien".