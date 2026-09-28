Menú
Crónica en vivo

SALUD

Soledad Silveyra recibió el alta médica tras un mes de internación: cómo se encuentra

La actriz estuvo varias semanas internada por una caída que le provocó una fisura en la cadera. La información fue confirmada por su hijo, Baltasar Jaramillo.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La actriz Soledad Silveyra recibió el alta médica tras estar casi un mes internada por una fisura en su pelvis que sufrió tras una fuerte caída en su casa a principios de septiembre.

Pese a ya estar fuera de ese centro de salud, deberá seguir un régimen estricto de cuidados y reposo para poder continuar con su recuperación.

"Ya está de alta, en su casa, está bien. Ahora viene una etapa de reposo y tiene que cuidarse hasta que termine de sanar la fisura que tiene en la cadera", contó Baltasar Jaramillo, hijo de la artista, en diálogo con el programa Intrusos.

Cómo fue la lesión de "Solita"

 El accidente ocurrió a principios de septiembre, cuando la reconocida actriz sufrió una caída en su vivienda. Como consecuencia del golpe, sufrió una fisura en la pelvis y tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

La lesión requirió una recuperación prolongada, los especialistas determinaron que no era necesario realizar una intervención quirúrgica. La internación se extendió durante casi un mes debido a la necesidad de controlar su evolución y acompañar el proceso de recuperación.

Esta nota habla de:
    1
    El drama de Alejandro Fantino, lejos de la TV y con rumbo incierto: "No me llaman más de la tele..."
    FARÁNDULA

    El drama de Alejandro Fantino, lejos de la TV y con rumbo incierto: "No me llaman más de la tele..."

    2
    Esteban Pérez fue denunciado por una vecina por hostigamiento: la palabra del actor de "Rebelde Way" y "Floricienta"
    FARÁNDULA

    Esteban Pérez fue denunciado por una vecina por hostigamiento: la palabra del actor de "Rebelde Way" y "Floricienta"

    3
    MasterChef Celebrity 2026: la lista completa y confirmada de los participantes, a días del estreno
    FARÁNDULA

    MasterChef Celebrity 2026: la lista completa y confirmada de los participantes, a días del estreno

    4
    Daniel Osvaldo fue trasladado de hospital y se conocieron nuevos detalles sobre su salud: "Está todo..."
    FARÁNDULA

    Daniel Osvaldo fue trasladado de hospital y se conocieron nuevos detalles sobre su salud: "Está todo..."

    5
    La salud de Daniel Osvaldo: los detalles de su estado tras ser operado de urgencia
    FARÁNDULA

    La salud de Daniel Osvaldo: los detalles de su estado tras ser operado de urgencia