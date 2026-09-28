Soledad Silveyra recibió el alta médica tras un mes de internación: cómo se encuentra

La actriz Soledad Silveyra recibió el alta médica tras estar casi un mes internada por una fisura en su pelvis que sufrió tras una fuerte caída en su casa a principios de septiembre.

Pese a ya estar fuera de ese centro de salud, deberá seguir un régimen estricto de cuidados y reposo para poder continuar con su recuperación.

"Ya está de alta, en su casa, está bien. Ahora viene una etapa de reposo y tiene que cuidarse hasta que termine de sanar la fisura que tiene en la cadera", contó Baltasar Jaramillo, hijo de la artista, en diálogo con el programa Intrusos.

Cómo fue la lesión de "Solita"

El accidente ocurrió a principios de septiembre, cuando la reconocida actriz sufrió una caída en su vivienda. Como consecuencia del golpe, sufrió una fisura en la pelvis y tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

La lesión requirió una recuperación prolongada, los especialistas determinaron que no era necesario realizar una intervención quirúrgica. La internación se extendió durante casi un mes debido a la necesidad de controlar su evolución y acompañar el proceso de recuperación.