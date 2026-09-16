Sospechas de fraude en "Gran Hermano" a horas de la gran final: "Triplican los votos..."

Este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15 horas se llevará adelante la final de "Gran Hermano Generación Dorada" por la pantalla de Telefe. Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos se medirán cabeza a cabeza por el premio mayor que otorga el reality a la ganadora. En ese contexto, surgieron sospechas de fraude por un sistema de votación que podría beneficiar a una de las dos finalistas.

A través de la red social de X (antes Twitter), Ángel de Brito mostró los mensajes que le envió una seguidora, advirtiéndole de esta situación: "En Uruguay votan por una app y no sé bien cómo es, pero votando por ahí triplican los votos para Yipio".

Ante esos escritos, De Brito preguntó si eso era cierto y prometió que averiguaría, a lo que horas después le llegaron pruebas que confirmaban que era verdad lo que le estuvieron diciendo minutos antes.

Una app en Uruguay triplica votos para la final de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@AngeldebritoOk).

En las capturas de pantalla que compartió el conductor de "LAM" (América TV), se pudo observar que en el país charrúa existe una aplicación llamada Pago Después, que es patrocinadora de la transmisión de Gran Hermano por Canal 10.

"Para votar de forma más económica. Permite enviar varios votos comprados mediante tarjeta de débito de forma rápida y digital", dice la descripción de la app.

Una app en Uruguay triplica votos para la final de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@AngeldebritoOk).

Y eso no fue todo. Al interior de la página web de la aplicación, una imagen publicita la promoción para la compra de votos: "3 x 1 en votos. Ahora tu voto en Gran Hermano ¡Vale triple!".

La reacción de los seguidores de "Gran Hermano" en Argentina no tardó en aparecer. Muchos pidieron "prohibir" a los jugadores de nacionalidad uruguaya, alegando que en la primera edición del reality en Uruguay no participarán extranjeros, lo que incluye a los propios argentinos.