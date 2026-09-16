Susana Giménez apuntó contra Moria Casán, quien respondió con una filosa frase: "Jubilada del éxito..."

Desde que se estrenó la serie sobre la vida de Moria Casán, una de las palabras más esperadas fue la de Susana Giménez. La diva de los teléfonos aparece en la biopic interpretada por Micaela Riera y Leticia Bredicce en distintas etapas de su vida. En las últimas horas, la conductora se refirió a la producción de Netflix y a "La One", quien recogió el guante con su característica "lengua karateca".

Todo ocurrió durante una nueva visita de Susana a la Argentina, cuando la prensa le consultó por la ficción y le recordó que Moria había hablado muy bien de ella. Ante eso, la figura televisiva respondió: "Lo sé, ahora está tranquila, exitosa. Siempre nos hemos querido. Yo nunca le contesté las cosas que me decía".

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Casán, que las tomó como una indirecta y decidió contestar en su programa, "La Mañana con Moria", por El Trece. Fiel a su estilo, no esquivó la polémica y apuntó directamente contra su histórica colega.

"La Su no maneja el humor. No tiene sentido del humor. Si no tenés humor no podés manejar la ironía", sostuvo la One durante la emisión. Pero lejos de cerrar el tema, redobló la apuesta y dejó otra frase contundente sobre la conductora.

Moria Casán le respondió a Susana Giménez en "La Mañana con Moria". (Foto: Captura El Trece).

"Yo le iba a contestar pero a mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga o lo que no diga porque ella es una retirada espiritual, una jubilada del éxito". Luego, agregó: "Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales. No estás trabajando, no estás en actividad, no tenés éxito".

Por último, Moria volvió sobre la supuesta tranquilidad que había mencionado Susana y cerró con otra provocación: "Si ella me ve tranquila es porque está en otro plano. Yo nunca estoy tranquila. El problema mío no es que estoy exitosa, estoy exitosísima. Si quiso mandar palito, no le da".