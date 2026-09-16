¡Susana Giménez podría volver a la TV!: la bomba de Ángel de Brito sobre su regreso a Telefe

La televisión argentina ya empieza a mirar hacia 2027 y, entre los cambios que se proyectan para la próxima temporada, apareció un nombre que no pasa desapercibido. Susana Giménez podría regresar a la pantalla chica de la mano de Telefe, según reveló Ángel de Brito durante su programa de streaming.

El periodista sorprendió con una información que rápidamente repercutió en el mundo del espectáculo y que podría convertirse en uno de los grandes movimientos de la televisión del próximo año. La posible vuelta de la diva se conoció mientras De Brito también adelantaba detalles sobre el futuro de Gran Hermano y MasterChef, dos de las grandes apuestas de la señal.

Ángel de Brito lanzó la primicia sobre Susana Giménez

Durante la emisión de su programa en Bondi, el reconocido periodista decidió compartir una información que tenía bajo reserva y puso nuevamente a "La diva del teléfono" en el centro de la escena televisiva.

"Voy a dar una primicia: el año que viene no solo vuelve Gran Hermano, quieren que vuelva Susana a Telefe, pero no puedo contar más", aseguró el conductor.

De esta manera, el comunicador señaló que el canal tendría intenciones de contar nuevamente con Susana Giménez en 2027, aunque por el momento no brindó detalles sobre el formato que podría tener su eventual regreso ni sobre una fecha concreta.

La posibilidad de volver a verla en la pantalla abierta despertó rápidamente la expectativa de sus seguidores, especialmente por tratarse de una de las figuras históricas de la televisión argentina.

¿Cómo sería el regreso de Susana a Telefe?

Por ahora, no trascendieron precisiones acerca de cómo sería la propuesta que Telefe tendría preparada para la conductora. Tampoco se conocieron fechas definitivas ni mayores detalles sobre las negociaciones mencionadas por Ángel de Brito.

El eventual retorno se produciría después de un período en el que Susana tuvo apariciones puntuales en televisión, principalmente vinculadas a especiales y entrevistas, y permaneció alejada de las transmisiones semanales en vivo.

Su regreso a un formato tradicional o a grandes noches de fin de semana significaría volver a verla ocupando un lugar central dentro de la programación de la televisión abierta.

Telefe también apuesta por Wanda Nara y MasterChef

La información sobre Susana Giménez llegó acompañada por otro dato importante sobre la programación de Telefe. Según adelantó Ángel de Brito, Wanda Nara continuará vinculada al canal y volvería a ponerse al frente de MasterChef.

"Y vuelve MasterChef con Wanda con una tercera edición. Wanda está abrochadísima a Telefe, no es solo este MasterChef que va a venir ahora, hay uno nuevo para el año que viene", expresó el periodista.

De esta manera, según lo señalado por De Brito, la conductora tendría continuidad en el formato culinario y estaría al frente de dos temporadas consecutivas.

La permanencia de Wanda se suma así a una grilla que también contempla el regreso de Gran Hermano, uno de los formatos centrales de Telefe.

Susana Giménez y Moria Casán, nuevamente en el centro de la televisión

La posible vuelta de Susana también aparece en un momento particular para la televisión argentina, marcado por el regreso de otra de las grandes figuras del espectáculo: Moria Casán.

La conductora desembarcó con La Mañana con Moria, incorporándose nuevamente a la pantalla con un espacio propio y sumando su trayectoria a la competencia televisiva.

En este contexto, un eventual regreso de Susana podría generar nuevamente un particular contraste entre dos figuras históricas del espectáculo nacional, especialmente si la diva volviera con un programa semanal o con grandes emisiones especiales.

Dos divas históricas y una nueva etapa televisiva

Susana Giménez y Moria Casán construyeron a lo largo de sus carreras dos estilos muy diferentes, pero ambas se convirtieron en nombres fundamentales de la televisión argentina.

La presencia actual de Moria y la posibilidad de que Susana vuelva a Telefe ponen nuevamente a las dos figuras en el centro de la conversación televisiva.

Sin embargo, hasta el momento, la información sobre el regreso de Susana surge de la primicia compartida por Ángel de Brito y todavía no se conocen oficialmente el formato, la fecha de estreno ni todos los detalles de la propuesta.

¿Susana Giménez vuelve a la televisión?

Por ahora, el dato que trascendió es que Telefe quiere que Susana Giménez regrese en 2027. Resta conocer si las negociaciones llegan a buen puerto y, en ese caso, qué formato tendrá la propuesta.

Mientras tanto, la posibilidad de volver a ver a la diva al frente de un espacio propio ya genera expectativa entre sus seguidores y suma un nuevo capítulo a la planificación de la televisión argentina para el próximo año.

La pantalla chica empieza a preparar sus grandes regresos y Susana Giménez podría ser una de las protagonistas de 2027.