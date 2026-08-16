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Tamara Paganini golpeó a Sol Abraham y piden su expulsión de "Gran Hermano": "Se tiene que ir..."

La participante quedó en el ojo de la tormenta luego de agredir en el rostro a su compañera en medio de un "brote" durante la fiesta del sábado en el reality de Telefe. Mirá el video, en la nota.

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De cara a una nueva gala de eliminación en la pantalla de Telefe, la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" está más picante que nunca. Tamara Paganini quedó envuelta en una polémica este fin de semana luego de que "golpeara" a Sol Abraham en un muy confuso episodio durante la fiesta del sábado. El escándalo se instaló en redes sociales donde los usuarios pidieron la expulsión de la participante

"Expulsión para Tamara" se convirtió en tendencia n°1 en la red social X (antes Twitter) en Argentina. La frase hizo referencia a una situación que se generó en la pista de baile del reality de juego y convivencia. 

Según se pudo ver en un video que subió la cuenta "Tronk", la jugadora apodada "India" le mostró sus partes íntimas a Sol Abraham, quien no dejó de provocarla. La secuencia subió de tono cuando Tamara Paganini pecheó a su compañera y pareció haberle pegado en el rostro. 

Instantáneamente, Sol se corrió para atrás e hizo gesto de dolor al cubrirse con la mano la boca y dejar en evidencia de que fue golpeada. En medio del revuelo, las opiniones de los usuarios se dividieron: algunos sostuvieron que Tamara le pegó un "manotazo" con la mano abierta, mientras que otros aseguran que ambas chocaron sus cabezas. 

Lo cierto es que antes del hecho Tamara se encontraba vomitando y fuera de sí por toda la fiesta, momento que no tardaron de describirlo como un "brote" que habría tenido en "GH"

Horas más tarde, Solange Abraham y Yanina Zilli conversan de lo ocurrido en el patio. "Es una locura. Para mí la tienen que suspender. Se tiene que ir, no se puede jugar así", comentó Zilli. En tanto, Sol contó que los médicos la asistieron y le desinfectaron el interior de la boca. 

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