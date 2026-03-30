Tamara Paganini vuelve a "Gran Hermano" como reemplazo de Mavinga: la confirmación de Santiago del Moro

Con la salida voluntaria de Jenny Mavinga de "Gran Hermano: Generación Dorada", empezaron a circular versiones sobre quién ocuparía su lugar. Aunque el nombre de Graciela Alfano sonaba con fuerza, en las últimas horas Santiago del Moro confirmó que Tamara Paganini será quien ingrese al reality de Telefe.

Este lunes, el conductor anunció la gala de eliminación y también reveló que en la misma emisión se concretará el nuevo ingreso. "Hoy 22.25hs vuelve ella a su casa... y vuelve por todo. Bienvenida Tamara", escribió el animador televisivo en sus historias de Instagram.

La noticia generó sorpresa entre los fanáticos, ya que se trata de una figura muy recordada del formato. Su regreso promete alterar estrategias y reconfigurar vínculos en una convivencia que viene cada vez más tensa.

Paganini fue una de las protagonistas de la primera edición del programa en Argentina, emitida en 2001. En aquel entonces ingresó con 27 años y rápidamente se convirtió en uno de los personajes más destacados del ciclo.

Tamara permaneció 112 días en competencia y logró llegar a la final. A pesar de su desempeño, la joven quedó en segundo lugar detrás de Marcelo Corazza, quien se consagró campeón de esa histórica edición.